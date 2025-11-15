Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt

Giao Hữu | 23h, 15/11 | Emirates Brazil 0 - 0 Senegal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brazil vs Senegal Senegal Điểm Ederson Wesley Marquinhos Gabriel Caio Henrique Bruno Guimaraes Casemiro Paqueta Estevao Vinicius Joao Pedro Điểm Mendy Jakobs Koulibaly Niakhate Diouf Pape Gueye Idrissa Gueye Ismaila Sarr Pape Matar Sarr Mane Jackson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brazil Brazil Senegal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ederson, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique, Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Estevao, Vinicius, Joao Pedro Mendy, Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Mane, Jackson

Senegal đang đà thăng hoa

Cả Brazil và Senegal đều đã đoạt vé dự World Cup 2026 nên các trận đấu của họ từ giờ cho với vòng chung kết sẽ là để thử nghiệm đấu pháp và nhân sự. Brazil đã có chiến dịch vòng loại kém thuyết phục khi chỉ về thứ 5 khu vực Nam Mỹ, kể cả sau khi Carlo Ancelotti khôi phục phần nào phong độ đội bóng. Trong 3 trận gần nhất thì họ đã thua tới 2, trong đó có thất bại ngược 2-3 trước Nhật Bản.

Senegal bất bại ở vòng loại châu Phi với 7 thắng/10 trận, và đội bóng của HLV Pape Thiaw đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và giữ sạch lưới 3 trận. Họ trở lại Anh Quốc không lâu sau khi đánh bại chính chủ nhà ĐT Anh 3-1 hồi tháng 6.