Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt
(23h, 15/11, giao hữu) Brazil có danh tiếng nhưng Senegal mới là đội mạnh hơn và phong độ tốt hơn trước trận này.
Giao Hữu | 23h, 15/11 | Emirates
Điểm
Ederson
Wesley
Marquinhos
Gabriel
Caio Henrique
Bruno Guimaraes
Casemiro
Paqueta
Estevao
Vinicius
Joao Pedro
Điểm
Mendy
Jakobs
Koulibaly
Niakhate
Diouf
Pape Gueye
Idrissa Gueye
Ismaila Sarr
Pape Matar Sarr
Mane
Jackson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Senegal đang đà thăng hoa
Cả Brazil và Senegal đều đã đoạt vé dự World Cup 2026 nên các trận đấu của họ từ giờ cho với vòng chung kết sẽ là để thử nghiệm đấu pháp và nhân sự. Brazil đã có chiến dịch vòng loại kém thuyết phục khi chỉ về thứ 5 khu vực Nam Mỹ, kể cả sau khi Carlo Ancelotti khôi phục phần nào phong độ đội bóng. Trong 3 trận gần nhất thì họ đã thua tới 2, trong đó có thất bại ngược 2-3 trước Nhật Bản.
Senegal bất bại ở vòng loại châu Phi với 7 thắng/10 trận, và đội bóng của HLV Pape Thiaw đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và giữ sạch lưới 3 trận. Họ trở lại Anh Quốc không lâu sau khi đánh bại chính chủ nhà ĐT Anh 3-1 hồi tháng 6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/11/2025 16:08 PM (GMT+7)