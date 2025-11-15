Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Brazil

(23h, 15/11, giao hữu) Brazil có danh tiếng nhưng Senegal mới là đội mạnh hơn và phong độ tốt hơn trước trận này.

Giao Hữu | 23h, 15/11 | Emirates

Brazil
Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt - 1
Senegal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt - 1
Ederson, Wesley, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique, Bruno Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Estevao, Vinicius, Joao Pedro
Trực tiếp bóng đá Brazil - Senegal: Ông lớn sợ sệt - 1
Mendy, Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Mane, Jackson

Senegal đang đà thăng hoa

Cả Brazil và Senegal đều đã đoạt vé dự World Cup 2026 nên các trận đấu của họ từ giờ cho với vòng chung kết sẽ là để thử nghiệm đấu pháp và nhân sự. Brazil đã có chiến dịch vòng loại kém thuyết phục khi chỉ về thứ 5 khu vực Nam Mỹ, kể cả sau khi Carlo Ancelotti khôi phục phần nào phong độ đội bóng. Trong 3 trận gần nhất thì họ đã thua tới 2, trong đó có thất bại ngược 2-3 trước Nhật Bản.

Senegal bất bại ở vòng loại châu Phi với 7 thắng/10 trận, và đội bóng của HLV Pape Thiaw đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và giữ sạch lưới 3 trận. Họ trở lại Anh Quốc không lâu sau khi đánh bại chính chủ nhà ĐT Anh 3-1 hồi tháng 6.

15/11/2025 16:08 PM (GMT+7)
