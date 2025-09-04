Nhận định vòng loại World Cup 2026 Bulgaria vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 5/9: Bò tót trút giận

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Singapore
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Kazakhstan vs Wales
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Na Uy vs Phần Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
UAE vs Syria
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Syria - SYR Syria
-
Nga vs Jordan
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Nhận định vòng loại World Cup 2026 Bulgaria vs Tây Ban Nha, 01h45 ngày 5/9: Bò tót trút giận

Sự kiện: Đội tuyển Tây Ban Nha World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Bulgaria vs Tây Ban Nha, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha không những mạnh vượt trội mà còn đang có phong độ ấn tượng và sở hữu dàn siêu sao hàng đầu thế giới. Vì thế, mục tiêu của "Bò tót" chắc chắn là một chiến thắng đậm để khẳng định vị thế.

Tây Ban Nha đang bay cao dưới triều đại HLV Luis De La Fuente.

Tây Ban Nha đang bay cao dưới triều đại HLV Luis De La Fuente.

Nhận định trước trận đấu Bulgaria vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi bất bại 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có tới 14 chiến thắng. Với phong độ ổn định và dàn sao chất lượng trải đều cả 3 tuyến, "Bò tót" hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào một khởi đầu thuận lợi trên đất Bulgaria.

Sức mạnh của Tây Ban Nha hiện tại không chỉ nằm ở lối chơi gắn kết mà còn ở chiều sâu đội hình. Sau chức vô địch EURO 2024, La Roja tiếp tục bổ sung những nhân tố mới và ngày càng hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao chuyến làm khách trước Bulgaria được xem là cơ hội vừa để giành trọn 3 điểm, vừa để thử nghiệm chiến thuật.

So với Tây Ban Nha, Bulgaria rõ ràng kém xa cả về lực lượng, phong độ lẫn bản lĩnh thi đấu. Với phong độ trái ngược, cục diện trận đấu gần như đã được định hình. Tây Ban Nha có thể sẽ kiểm soát thế trận từ sớm, tận dụng sự vượt trội ở tuyến giữa để áp đặt lối chơi. Bulgaria nhiều khả năng chỉ có thể co cụm phòng ngự và hy vọng vào những pha phản công.

Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha nắm trong tay mọi lợi thế để giành 3 điểm. Một khởi đầu suôn sẻ tại bảng E không chỉ giúp họ củng cố niềm tin của người hâm mộ, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng La Roja là thế lực đáng gờm bậc nhất ở châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria chơi không tốt trong thời gian vừa qua. Trong 10 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ sở hoa hồng chỉ thắng được 2 trận, hòa 4 và thua 4.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha vẫn duy trì được sự ổn định trong 2 năm vừa qua. Kể từ khi HLV Luis De la Fuente nắm quyền, Tây Ban Nha chỉ nhận 2 thất bại, giành 24 chiến thắng và hòa 4 trận.

Bulgaria chưa bao giờ đánh bại Tây Ban Nha. La Roja thắng 4/5 lần đối đầu.

Thông tin lực lượng Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria có lực lượng tốt nhất.

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Gavi do chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến Bulgaria vs Tây Ban Nha

Bulgaria: Mitov; Nedyalkov, H.Petrov, Bozhinov, Minkov; Gruev, Kraev; Kirilov, Petkov, Minchev; Despodov

Tây Ban Nha: Raya; Cucurella, Huijsen, Vivian, Carvajal; Zubimendi, Fabian, Pedri; Williams, Morata, Yamal.

Dự đoán tỷ số Bulgaria 0-4 Tây Ban Nha

Arnold bị truyền thông Tây Ban Nha cảnh cáo sau trận ra mắt Real Madrid
Arnold bị truyền thông Tây Ban Nha cảnh cáo sau trận ra mắt Real Madrid

Màn ra mắt của Arnold trong màu áo Real Madrid ở La Liga 2025/26 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông xứ sở bò tót. Dù đội bóng Hoàng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Khanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 06:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Tây Ban Nha Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN