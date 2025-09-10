Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup)
(6h30, 10/9, vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ) Bolivia phải thắng để có hy vọng dự World Cup bằng vé vớt, nên họ sẽ khiến Brazil được phen khốn đốn.
Vòng loại World Cup | 6h30, 10/9 | Estadio Municipal El Alto
Điểm
Lampe
Medina
Haquin
Morales
Fernandez
Matheus
Vaca
Villamil
Panaiagua
Miguelito
Algaranaz
Điểm
Alisson
Wesley
Marquinhos
Alexsandro
Caio Henrique
A.Santos
Guimaraes
Luiz Henrique
Paqueta
Lino
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bolivia phải thắng
Bolivia hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 khu vực Nam Mỹ và kém Venezuela 1 điểm, sau khi thắng 5, hòa 2 và thua 10 trong số 17 trận vòng loại. Cơ hội duy nhất của họ là thông qua vòng play-off liên lục địa, sau khi đã thất bại trong nỗ lực giành một vị trí trong Top 6.
Chiến thắng sẽ đủ để Bolivia giành một suất đá play-off nếu Venezuela không thắng Colombia. Cộng thêm việc được đá sân nhà ở độ cao hơn 3000m và Bolivia sẽ chơi một trận quyết tâm nhằm duy trì hy vọng.
Ưu tiên giữ quân
Brazil đã giành vé dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti và giờ họ không còn động lực thi đấu nào. Việc phải đá ở độ cao lớn sẽ chỉ khiến các cầu thủ Brazil chùn chân, họ sắp trở về thi đấu cho các CLB nên việc phí sức trong trận này, mà cũng chưa chắc sẽ thắng, sẽ khiến Brazil dễ buông.
(Lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ) Brazil đã giành chiến thắng áp đảo trước Chile nhờ các pha lập công bộ ba đang chơi ở Ngoại hạng...
