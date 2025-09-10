Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup)

Vòng loại World Cup | 6h30, 10/9 | Estadio Municipal El Alto Bolivia 0 - 0 Brazil (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bolivia vs Brazil Brazil Điểm Lampe Medina Haquin Morales Fernandez Matheus Vaca Villamil Panaiagua Miguelito Algaranaz Điểm Alisson Wesley Marquinhos Alexsandro Caio Henrique A.Santos Guimaraes Luiz Henrique Paqueta Lino Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bolivia Bolivia Brazil Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lampe, Medina, Haquin, Morales, Fernandez, Matheus, Vaca, Villamil, Panaiagua, Miguelito, Algaranaz Alisson, Wesley, Marquinhos, Alexsandro, Caio Henrique, A.Santos, Guimaraes, Luiz Henrique, Paqueta, Lino, Richarlison

Bolivia phải thắng

Bolivia hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 khu vực Nam Mỹ và kém Venezuela 1 điểm, sau khi thắng 5, hòa 2 và thua 10 trong số 17 trận vòng loại. Cơ hội duy nhất của họ là thông qua vòng play-off liên lục địa, sau khi đã thất bại trong nỗ lực giành một vị trí trong Top 6.

Chiến thắng sẽ đủ để Bolivia giành một suất đá play-off nếu Venezuela không thắng Colombia. Cộng thêm việc được đá sân nhà ở độ cao hơn 3000m và Bolivia sẽ chơi một trận quyết tâm nhằm duy trì hy vọng.

Ưu tiên giữ quân

Brazil đã giành vé dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti và giờ họ không còn động lực thi đấu nào. Việc phải đá ở độ cao lớn sẽ chỉ khiến các cầu thủ Brazil chùn chân, họ sắp trở về thi đấu cho các CLB nên việc phí sức trong trận này, mà cũng chưa chắc sẽ thắng, sẽ khiến Brazil dễ buông.