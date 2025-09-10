Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup)

World Cup 2026 Đội tuyển Brazil

(6h30, 10/9, vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ) Bolivia phải thắng để có hy vọng dự World Cup bằng vé vớt, nên họ sẽ khiến Brazil được phen khốn đốn.

   

Vòng loại World Cup | 6h30, 10/9 | Estadio Municipal El Alto

Bolivia
Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup) - 1
Brazil
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup) - 1
Lampe, Medina, Haquin, Morales, Fernandez, Matheus, Vaca, Villamil, Panaiagua, Miguelito, Algaranaz
Trực tiếp bóng đá Bolivia - Brazil: Dấu hỏi đông lực (Vòng loại World Cup) - 1
Alisson, Wesley, Marquinhos, Alexsandro, Caio Henrique, A.Santos, Guimaraes, Luiz Henrique, Paqueta, Lino, Richarlison

Bolivia phải thắng

Bolivia hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 khu vực Nam Mỹ và kém Venezuela 1 điểm, sau khi thắng 5, hòa 2 và thua 10 trong số 17 trận vòng loại. Cơ hội duy nhất của họ là thông qua vòng play-off liên lục địa, sau khi đã thất bại trong nỗ lực giành một vị trí trong Top 6.

Chiến thắng sẽ đủ để Bolivia giành một suất đá play-off nếu Venezuela không thắng Colombia. Cộng thêm việc được đá sân nhà ở độ cao hơn 3000m và Bolivia sẽ chơi một trận quyết tâm nhằm duy trì hy vọng.

Ưu tiên giữ quân

Brazil đã giành vé dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti và giờ họ không còn động lực thi đấu nào. Việc phải đá ở độ cao lớn sẽ chỉ khiến các cầu thủ Brazil chùn chân, họ sắp trở về thi đấu cho các CLB nên việc phí sức trong trận này, mà cũng chưa chắc sẽ thắng, sẽ khiến Brazil dễ buông.

Theo Q.D

09/09/2025 23:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay
