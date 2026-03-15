Kết quả bóng đá Atletico Madrid - Getafe: Siêu phẩm định đoạt (La Liga)

Atletico Madrid khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi. Ngay ở phút thứ 8, họ có được bàn thắng mở tỷ số. Molina cướp được bóng ở phần sân của Getafe, sau đó tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu. Thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Niềm vui sớm dành cho Atletico Madrid

Có được bàn thắng sớm, Atletico Madrid càng có động lực để dồn ép Getafe. Nhưng họ lại không thể ghi bàn thứ 2 trong hiệp một bởi hàng công phung phí nhiều cơ hội.

Bước sang hiệp hai, Atletico Madrid còn có thêm lợi thế chơi hơn người. Phút 55, Abqar bị đuổi khỏi sân khi có hành vi bạo lực.

Dẫu vậy, Atletico Madrid lại không còn duy trì sự áp đảo giống hiệp một. Họ tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhưng cũng không ít lần sơ hở để Getafe đe dọa khung thành. May cho đội bóng của HLV Simeone khi Getafe không thể tận dụng cơ hội.

Hàng công Atletico Madrid thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp hai và cũng chẳng thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Getafe để đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga.

Tỷ số chung cuộc: Atletico Madrid 1-0 Getafe (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Atletico Madrid: Molina 8'

Thẻ đỏ:

Getafe: Abqar 55'

Atletico Madrid: Musso, Molina, Pubill, Gimenez, Lenglet, Almada, Koke, Vargas, Gonzalez, Baena, Sorloth

Getafe: Soria, Femenia, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias, Milla, Djene, Arambarri, Vasquez, Satriano