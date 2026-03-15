Kết quả bóng đá Atletico Madrid - Getafe: Siêu phẩm định đoạt (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Lecce 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Lecce - LEC Lecce
1
Arsenal vs Everton 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Everton - EVE Everton
0
Chelsea vs Newcastle United 15/03/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Kết quả bóng đá Atletico Madrid - Getafe: Siêu phẩm định đoạt (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Atletico Madrid

(Vòng 28 La Liga) Atletico Madrid giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Getafe nhờ bàn thắng đẹp mắt của Molina.

  

Atletico Madrid khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi. Ngay ở phút thứ 8, họ có được bàn thắng mở tỷ số. Molina cướp được bóng ở phần sân của Getafe, sau đó tung ra cú sút xa đầy hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu. Thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. 

Niềm vui sớm dành cho Atletico Madrid

Niềm vui sớm dành cho Atletico Madrid

Có được bàn thắng sớm, Atletico Madrid càng có động lực để dồn ép Getafe. Nhưng họ lại không thể ghi bàn thứ 2 trong hiệp một bởi hàng công phung phí nhiều cơ hội. 

Bước sang hiệp hai, Atletico Madrid còn có thêm lợi thế chơi hơn người. Phút 55, Abqar bị đuổi khỏi sân khi có hành vi bạo lực. 

Dẫu vậy, Atletico Madrid lại không còn duy trì sự áp đảo giống hiệp một. Họ tạo ra được cơ hội nguy hiểm nhưng cũng không ít lần sơ hở để Getafe đe dọa khung thành. May cho đội bóng của HLV Simeone khi Getafe không thể tận dụng cơ hội. 

Hàng công Atletico Madrid thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp hai và cũng chẳng thể ghi thêm bàn. Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Getafe để đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga

Tỷ số chung cuộc: Atletico Madrid 1-0 Getafe (H1: 1-0)

Ghi bàn: 

Atletico Madrid: Molina 8'

Thẻ đỏ: 

Getafe: Abqar 55'

Ghi bàn: 

Atletico Madrid: Musso, Molina, Pubill, Gimenez, Lenglet, Almada, Koke, Vargas, Gonzalez, Baena, Sorloth

Getafe: Soria, Femenia, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias, Milla, Djene, Arambarri, Vasquez, Satriano

Video bóng đá Atletico - Tottenham: Hàng thủ ác mộng, thất bại tan nát (Cúp C1)
Video bóng đá Atletico - Tottenham: Hàng thủ ác mộng, thất bại tan nát (Cúp C1)

(Lượt đi vòng 1/8) Những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ đã góp phần tạo nên "đại tiệc" 7 bàn thắng, bao gồm 5 bàn xuất hiện trong hiệp đấu đầu tiên.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn: 24h.com.vn

-14/03/2026 23:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN