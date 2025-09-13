Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid

(2h, 14/9, vòng 4 La Liga) Atletico Madrid rất mong đợi đánh bại Villarreal để tìm được thắng lợi đầu tiên ở La Liga 2025/26.

  

Laliga | 2h, 14/9 | Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Villarreal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Cardoso, Gallagher, Barrios, Sorloth, Alvarez
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga) - 1
Junior, Mourino, Foyth, Marin, Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro, Pepe, Mikautadze

🚀Atletico Madrid đi tìm chiến thắng đầu tay

Atletico Madrid không có phong độ tốt từ đầu mùa giải tới hiện tại. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV Simeone chỉ giành được 2 điểm, con số không tương xứng với vị thế của 1 trong những ông lớn La Liga. Chính vì vậy, Atletico Madrid rất mong muốn chấm dứt chuỗi trận đáng quên ấy ở cuộc chạm trán Villarreal.

Nhưng đó không hề là nhiệm vụ dễ dàng đối với Atletico Madrid. Nên nhớ Villarreal vẫn chưa thua trận nào ở mùa giải 2025/26 khi họ thắng 2 trận và chỉ nhận 1 trận hòa. 

8

Man City - Man U 14.09

Theo Phong Đức

