Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)

🚀Atletico Madrid đi tìm chiến thắng đầu tay

Atletico Madrid không có phong độ tốt từ đầu mùa giải tới hiện tại. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV Simeone chỉ giành được 2 điểm, con số không tương xứng với vị thế của 1 trong những ông lớn La Liga. Chính vì vậy, Atletico Madrid rất mong muốn chấm dứt chuỗi trận đáng quên ấy ở cuộc chạm trán Villarreal.

Nhưng đó không hề là nhiệm vụ dễ dàng đối với Atletico Madrid. Nên nhớ Villarreal vẫn chưa thua trận nào ở mùa giải 2025/26 khi họ thắng 2 trận và chỉ nhận 1 trận hòa.