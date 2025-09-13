Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Đi tìm chiến thắng đầu tay (La Liga)
(2h, 14/9, vòng 4 La Liga) Atletico Madrid rất mong đợi đánh bại Villarreal để tìm được thắng lợi đầu tiên ở La Liga 2025/26.
Laliga | 2h, 14/9 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Llorente
Le Normand
Lenglet
Hancko
Simeone
Cardoso
Gallagher
Barrios
Sorloth
Alvarez
Điểm
Junior
Mourino
Foyth
Marin
Cardona
Buchanan
Comesana
Gueye
Moleiro
Pepe
Mikautadze
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🚀Atletico Madrid đi tìm chiến thắng đầu tay
Atletico Madrid không có phong độ tốt từ đầu mùa giải tới hiện tại. Sau 3 trận đấu, đội bóng của HLV Simeone chỉ giành được 2 điểm, con số không tương xứng với vị thế của 1 trong những ông lớn La Liga. Chính vì vậy, Atletico Madrid rất mong muốn chấm dứt chuỗi trận đáng quên ấy ở cuộc chạm trán Villarreal.
Nhưng đó không hề là nhiệm vụ dễ dàng đối với Atletico Madrid. Nên nhớ Villarreal vẫn chưa thua trận nào ở mùa giải 2025/26 khi họ thắng 2 trận và chỉ nhận 1 trận hòa.
