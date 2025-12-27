Trực tiếp bóng đá Arsenal - Brighton: Điểm tựa Emirates (Ngoại hạng Anh)
(22h, 27/12, vòng 18) Arsenal hướng đến việc duy trì ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Brighton.
Premier League | 22h, 27/12 | SVĐ Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Calafiori
Lewis Skelly
Zubimendi
Rice
Odegaard
Saka
Martinelli
Gyokeres
Điểm
Verbruggen
Wieffer
Veltman
Dunk
Kadioglu
Ayari
Gomez
Gruda
Mitoma
Rutter
Minteh
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa Emirates
Arsenal bước vào loạt trận lễ hội với vị trí dẫn đầu bảng Premier League, sau khi tái chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng sát nút 1-0 trên sân Everton hôm 21/12, với bàn thắng quyết định từ chấm 11m của Viktor Gyokeres. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều chấn thương, “Pháo thủ” vẫn thi đấu xuất sắc mùa này, thắng 12/17 trận đã qua tại Premier League.
Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thậm chí bất bại trên sân nhà và chỉ mất điểm một lần trong 8 trận Premier League tại Emirates, hòa 1-1 trước Man City vào tháng 9, ghi 25 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần. “Pháo thủ” cũng đã thắng cả 5 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, mang đến sự tự tin cho người hâm mộ đội bóng thành London.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/12/2025 16:29 PM (GMT+7)