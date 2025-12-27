Trực tiếp bóng đá Arsenal - Brighton: Điểm tựa Emirates (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 27/12 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Brighton Brighton Điểm Raya Timber Saliba Calafiori Lewis Skelly Zubimendi Rice Odegaard Saka Martinelli Gyokeres Điểm Verbruggen Wieffer Veltman Dunk Kadioglu Ayari Gomez Gruda Mitoma Rutter Minteh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Calafiori, Lewis Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Gyokeres Verbruggen, Wieffer, Veltman, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Mitoma, Rutter, Minteh

Điểm tựa Emirates

Arsenal bước vào loạt trận lễ hội với vị trí dẫn đầu bảng Premier League, sau khi tái chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng sát nút 1-0 trên sân Everton hôm 21/12, với bàn thắng quyết định từ chấm 11m của Viktor Gyokeres. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều chấn thương, “Pháo thủ” vẫn thi đấu xuất sắc mùa này, thắng 12/17 trận đã qua tại Premier League.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thậm chí bất bại trên sân nhà và chỉ mất điểm một lần trong 8 trận Premier League tại Emirates, hòa 1-1 trước Man City vào tháng 9, ghi 25 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần. “Pháo thủ” cũng đã thắng cả 5 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, mang đến sự tự tin cho người hâm mộ đội bóng thành London.