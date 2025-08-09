Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal

(23h, 9/8, giao hữu) Các tiền đạo của Arsenal tối nay sẽ so tài với nhau chứ không hẳn với đối thủ.

Giao Hữu | 23h, 9/8 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz - 1
Athletic Bilbao
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz - 1
Kepa, Ben White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Nwaneri, Rice, Odegaard, Martinelli, Havertz, Saka
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz - 1
Simon, Ares, Lekue, Vivian, Boiro, Jauregizar, Vesga, Gomez, Nico Williams, Inaki Williams, Guruzeta

🏃‍♂️ Arsenal tiếp tục chạy đà

Mặc dù đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè này, nhưng Arsenal đang có kết quả giao hữu không mấy an tâm cho người hâm mộ khi đã thua 2 trận liên tiếp trước Tottenham và Villarreal. 

Dù vậy kết quả giao hữu vẫn chỉ là những bài học để HLV Mikel Arteta và các cộng sự nhìn vào nhằm khắc phục các vấn đề trước khi mùa bóng chính thức mở màn. Lực lượng của Arsenal lúc này cũng không đầy đủ, với sự vắng mặt của Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber.

🎯 Đọ tài Gyokeres - Havertz

Ở cả 2 thất bại gần nhất, Arsenal đều dứt điểm rất kém. Họ thua Villarreal dù dứt điểm hơn gấp đôi đối thủ (17-8), và màn trình diễn của Gabriel Martinelli đã gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của cầu thủ này tại Bắc London.

Nhưng sự chú ý vẫn sẽ bị dồn vào màn thể hiện của Viktor Gyokeres và sự so sánh với Kai Havertz. Chân sút người Thụy Điển rất đói bóng ở trận gặp Villarreal và thậm chí phải dạt cánh để nhận bóng. Tối nay sẽ là một trận đấu khác và có thể với những dàn vệ tinh khác, nhưng Gyokeres vẫn đang là một "lính mới" trong khi Havertz đã quen với hệ thống của "Pháo thủ".

Nhận định trận HOT: MU đại chiến Fiorentina, Arsenal so tài Bilbao ở Emirates Cup

Hai ông lớn của bóng đá Anh là MU và Arsenal hứa hẹn sẽ có những trận cầu hấp dẫn trong ngày 9/8. Nếu MU đối đầu Fiorentina, thì Arsenal so tài với...

Bấm xem >>

Q.D

