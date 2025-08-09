Trực tiếp bóng đá Arsenal - Athletic Bilbao: Gyokeres đua tài ghi bàn với Havertz
(23h, 9/8, giao hữu) Các tiền đạo của Arsenal tối nay sẽ so tài với nhau chứ không hẳn với đối thủ.
Giao Hữu | 23h, 9/8 | Emirates
Điểm
Kepa
Ben White
Saliba
Kiwior
Lewis-Skelly
Nwaneri
Rice
Odegaard
Martinelli
Havertz
Saka
Điểm
Simon
Ares
Lekue
Vivian
Boiro
Jauregizar
Vesga
Gomez
Nico Williams
Inaki Williams
Guruzeta
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🏃♂️ Arsenal tiếp tục chạy đà
Mặc dù đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè này, nhưng Arsenal đang có kết quả giao hữu không mấy an tâm cho người hâm mộ khi đã thua 2 trận liên tiếp trước Tottenham và Villarreal.
Dù vậy kết quả giao hữu vẫn chỉ là những bài học để HLV Mikel Arteta và các cộng sự nhìn vào nhằm khắc phục các vấn đề trước khi mùa bóng chính thức mở màn. Lực lượng của Arsenal lúc này cũng không đầy đủ, với sự vắng mặt của Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber.
🎯 Đọ tài Gyokeres - Havertz
Ở cả 2 thất bại gần nhất, Arsenal đều dứt điểm rất kém. Họ thua Villarreal dù dứt điểm hơn gấp đôi đối thủ (17-8), và màn trình diễn của Gabriel Martinelli đã gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của cầu thủ này tại Bắc London.
Nhưng sự chú ý vẫn sẽ bị dồn vào màn thể hiện của Viktor Gyokeres và sự so sánh với Kai Havertz. Chân sút người Thụy Điển rất đói bóng ở trận gặp Villarreal và thậm chí phải dạt cánh để nhận bóng. Tối nay sẽ là một trận đấu khác và có thể với những dàn vệ tinh khác, nhưng Gyokeres vẫn đang là một "lính mới" trong khi Havertz đã quen với hệ thống của "Pháo thủ".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2025 15:53 PM (GMT+7)