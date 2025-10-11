Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi

Giao Hữu | 7h, 11/10 | SVĐ Hard Rock Argentina 0 - 0 Venezuela (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Venezuela Venezuela Điểm Martinez Molina Romero Otamendi Tagliafico Mastantuono Mac Allister Fernandez Gonzalez Lautaro Alvarez Điểm Romo Aramburu Hernandez Angel Rivas Lacava Segovia Casseres Jr Bolivar Caraballo Ramirez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Venezuela Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Mastantuono, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez, Lautaro, Alvarez Romo, Aramburu, Hernandez, Angel, Rivas, Lacava, Segovia, Casseres Jr, Bolivar, Caraballo, Ramirez

Ở trận đấu gần đây nhất, Argentina nhận thất bại 0-1 trên sân của Ecuador. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới không lấy làm thất vọng bởi họ đã khép lại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với vị trí số 1. Trước đó, "Những vũ công tango" bất bại 6 trận liên tiếp, bao gồm 5 chiến thắng.

Thú vị hơn, trận thắng gần đây nhất của họ là trước ĐT Venezuela. Cụ thể, trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch thế giới giành thắng lợi 3-0. Trong đó, Lionel Messi lập cú đúp.

Tính cả trận thắng Venezuela ấy, ĐT Argentina đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, bao gồm 5 chiến thắng. Điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng của HLV Scaloni.

Phía đối diện, Venezuela đang không có phong độ tốt khi toàn thua 3 trận gần đây, thủng lưới 11 bàn. Bên cạnh đó, họ toàn thua 7 trận sân khách gần đây.