Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Argentina Lionel Messi

(7h, 11/10, giao hữu) Messi nhiều khả năng ra sân khi Argentina đối đầu Venezuela trên sân Hard Rock ở Miami, Mỹ.

Giao Hữu | 7h, 11/10 | SVĐ Hard Rock

Argentina
Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi - 1
Venezuela
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi - 1
Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Mastantuono, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez, Lautaro, Alvarez
Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi - 1
Romo, Aramburu, Hernandez, Angel, Rivas, Lacava, Segovia, Casseres Jr, Bolivar, Caraballo, Ramirez

Ở trận đấu gần đây nhất, Argentina nhận thất bại 0-1 trên sân của Ecuador. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới không lấy làm thất vọng bởi họ đã khép lại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với vị trí số 1. Trước đó, "Những vũ công tango" bất bại 6 trận liên tiếp, bao gồm 5 chiến thắng.

Thú vị hơn, trận thắng gần đây nhất của họ là trước ĐT Venezuela. Cụ thể, trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch thế giới giành thắng lợi 3-0. Trong đó, Lionel Messi lập cú đúp.

Tính cả trận thắng Venezuela ấy, ĐT Argentina đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, bao gồm 5 chiến thắng. Điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng của HLV Scaloni.

Phía đối diện, Venezuela đang không có phong độ tốt khi toàn thua 3 trận gần đây, thủng lưới 11 bàn. Bên cạnh đó, họ toàn thua 7 trận sân khách gần đây.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Tây Ban Nha vượt Argentina lấy ngôi số 1 FIFA, ĐT Việt Nam biến động thứ hạng ra sao?
Tây Ban Nha vượt Argentina lấy ngôi số 1 FIFA, ĐT Việt Nam biến động thứ hạng ra sao?

Top 10 trên bảng xếp hạng FIFA xuất hiện nhiều biến động, trong khi thứ hạng của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cũng thay đổi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 01:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN