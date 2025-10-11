Trực tiếp bóng đá Argentina - Venezuela: Hồi hộp chờ Messi
(7h, 11/10, giao hữu) Messi nhiều khả năng ra sân khi Argentina đối đầu Venezuela trên sân Hard Rock ở Miami, Mỹ.
Giao Hữu | 7h, 11/10 | SVĐ Hard Rock
Điểm
Martinez
Molina
Romero
Otamendi
Tagliafico
Mastantuono
Mac Allister
Fernandez
Gonzalez
Lautaro
Alvarez
Điểm
Romo
Aramburu
Hernandez
Angel
Rivas
Lacava
Segovia
Casseres Jr
Bolivar
Caraballo
Ramirez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ở trận đấu gần đây nhất, Argentina nhận thất bại 0-1 trên sân của Ecuador. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch thế giới không lấy làm thất vọng bởi họ đã khép lại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với vị trí số 1. Trước đó, "Những vũ công tango" bất bại 6 trận liên tiếp, bao gồm 5 chiến thắng.
Thú vị hơn, trận thắng gần đây nhất của họ là trước ĐT Venezuela. Cụ thể, trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2026, nhà đương kim vô địch thế giới giành thắng lợi 3-0. Trong đó, Lionel Messi lập cú đúp.
Tính cả trận thắng Venezuela ấy, ĐT Argentina đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, bao gồm 5 chiến thắng. Điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng của HLV Scaloni.
Phía đối diện, Venezuela đang không có phong độ tốt khi toàn thua 3 trận gần đây, thủng lưới 11 bàn. Bên cạnh đó, họ toàn thua 7 trận sân khách gần đây.
Top 10 trên bảng xếp hạng FIFA xuất hiện nhiều biến động, trong khi thứ hạng của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cũng thay đổi.
