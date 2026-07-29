Trong cơn khủng hoảng, đội tuyển Italia bổ nhiệm lại HLV Roberto Mancini

Chủ tịch FIGC, ông Giovanni Malago, đã công bố thông tin này trong cuộc họp báo hôm nay (28/7): "Thời gian không còn nhiều và tôi tin Roberto Mancini là lựa chọn tối ưu vào lúc này vì rất nhiều lý do".

Bên cạnh sự trở lại của Mancini, ban lãnh đạo FIGC cũng ghi nhận biến động lớn ở vị trí thượng tầng. HLV Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật mới. Quyết định này đưa ra ngay sau khi huyền thoại Paolo Maldini xin từ chức chỉ sau 16 ngày tại vị.

Đội tuyển Italia rơi vào khủng hoảng ghế nóng kể từ khi Gennaro Gattuso từ chức sau thất bại ở trận play-off World Cup trước Bosnia & Herzegovina. Đó là thất bại cay đắng khiến Italia lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thất bại ấy kéo theo một loạt quan chức rời ghế. Người lên thay thế cũng bỏ đi chỉ sau vài ngày nhận nhiệm vụ. Ở vị trí HLV trưởng, trước khi Mancini được chọn, Andrea Pirlo, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola từng làm việc với FIGC. Thực tế là Pirlo đã gần như chắc chắn ngồi vào ghế nóng.

Tuy nhiên, việc Pirlo hợp tác thương mại với công ty hoạt động ở lĩnh vực “nhạy cảm” khiến ông đánh mất hình ảnh trong mắt FIGC. Cuối cùng, các nhà quản lý bóng đá Ý đi đến quyết định chọn Mancini, người từng giúp Azzurri vô địch EURO 2020.

Roberto Mancini từng có 5 năm gắn bó với Azzurri (2018-2023). Ông là người kiến tạo nên chức vô địch EURO lịch sử nhưng cũng phải nhận vô vàn áp lực khi không thể giúp đội nhà vượt qua vòng loại World Cup 2022. Tháng 8/2023, ông bất ngờ từ chức để sang dẫn dắt tuyển Saudi Arabia và gần đây là CLB Al Sadd (Qatar). Tại 2 điểm dừng chân này, Mancini đều không thành công.

Dù sao, sự trở lại của Mancini vẫn được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định phòng thay đồ và mang lại làn gió mới cho đội bóng xứ mỳ ống. Nhiệm vụ trước mắt của HLV Mancini cùng giám đốc kỹ thuật Ranieri là cực kỳ nặng nề: Vừa tái thiết lực lượng, vừa khôi phục lại niềm tin đã mất nơi người hâm mộ bóng đá Italia.