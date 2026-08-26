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Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan Đại chiến Việt Nam - Thái Lan

Các cổ động viên đổ ra đường "đi bão" sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026.

   

Diễn biến
Hầm Kim Liên (Hà Nội) rực đỏ màu cờ

Các CĐV đốt pháo sáng ăn mừng trên đường phố ở Hải Dương

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 1

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 2

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 3

Ảnh: Nguyễn Trang

Ngã tư Trường Chinh-Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Video: Thuý Hoàng

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 4

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 5

Ảnh: Mai Phạm

Biển người đổ ra đường tại TP.HCM

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 6

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 7

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Người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường "đi bão" ăn mừng

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 8

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 9

Những hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt từ đầu cầu TP.HCM

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 10

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 11

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 12

Triệu fan Việt Nam "đi bão" ăn mừng vô địch AFF Cup, cả nước tưng bừng mở hội - 13

Chức vô địch nhọc nhằn

ĐT Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2026. Ở hiệp một, Thái Lan ghi bàn mở tỷ số sớm khi Yotsakorn lập công. 

Sang hiệp hai, ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 52. Thủ môn Chatchai là người có pha phản lưới cay đắng. Đến cuối trận, Thái Lan ghi bàn thứ 2 khi Wanchai lập công. Nhưng bàn thắng đó không đủ để giúp Thái Lan ngược dòng. Cuối trận, cũng chính Wanchai đá phản lưới nhà giúp Việt Nam ghi bàn thứ 2. Tỷ số lượt về là 2-2 và ĐT Việt Nam thắng 4-2 chung cuộc sau 2 lượt trận.

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Các chiến binh sao vàng" làm được điều này. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 21:53 PM (GMT+7)
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