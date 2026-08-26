Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Sociedad: Mourinho ra mắt Bernabeu, hướng tới 3 điểm (La Liga)

Laliga | 2h, 27/8 | Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid 0 - 0 Sociedad (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Sociedad Sociedad Điểm Courtois Cucurella Huijsen Konate Dumfries Valverde Silva Diomande Bellingham Vinicius Mbappe Điểm Remiro Aramburu Zubeldia Martin Gomez Herrera Soler Kubo Sucic Barrenetxea Oskarsson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Sociedad Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konate, Dumfries, Valverde, Silva, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappe Remiro, Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez, Herrera, Soler, Kubo, Sucic, Barrenetxea, Oskarsson

Real Madrid: Mourinho trở lại Bernabeu, quyết thắng trận sân nhà đầu tiên

Đây là trận đấu đặc biệt với Jose Mourinho khi ông chính thức trở lại băng ghế huấn luyện trên sân Santiago Bernabeu sau 13 năm. Real Madrid cũng có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải 2026/27 khi đánh bại Espanyol 2-1 nhờ bàn thắng quyết định ở những phút cuối.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bước vào mùa giải với nhiều thay đổi đáng chú ý. Những tân binh như Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries và Carlos Espí được kỳ vọng giúp Mourinho xây dựng một Real Madrid giàu năng lượng và tổ chức tốt hơn.

Trên hàng công, Kylian Mbappe và Vinicius Junior vẫn là những mũi nhọn được chú ý nhất. Real Madrid cũng có thành tích đối đầu vượt trội trước Sociedad khi bất bại trong 8 lần gặp nhau gần nhất.

Tuy nhiên, Mourinho vẫn phải đối mặt với bài toán lực lượng khi Rodrygo, Eder Militao và Aurelien Tchouameni gặp vấn đề về thể trạng hoặc chấn thương.

Sociedad: Khó khăn chồng chất trước chuyến làm khách

Real Sociedad có màn khởi đầu không như ý khi để thua Real Betis 0-1. Đội bóng của HLV Pellegrino Matarazzo cần cải thiện cả khả năng phòng ngự lẫn hiệu quả tấn công nếu muốn tạo bất ngờ trước Real Madrid.

Mikel Oyarzabal là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất bên phía đội khách. Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp và có thể trở thành mối đe dọa đáng kể nếu Real để anh có khoảng trống.

Lịch sử đối đầu càng khiến nhiệm vụ của Sociedad trở nên khó khăn. Real Madrid đã thắng 7 trong 8 lần chạm trán gần nhất và từng đánh bại đối thủ 4-1 ở lần gặp nhau trước đó tại Bernabeu.