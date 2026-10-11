MU tìm người thay thế Carrick, lộ diện ứng viên hàng đầu

Tương lai của HLV Michael Carrick đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Man United đang trải qua chuỗi ngày không thắng. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” được ca khúc khải hoàn là đã cách đây tròn 1 tháng và nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh, con số ấy còn xa hơn. Chiến thắng gần nhất của MU tại Ngoại hạng Anh là trước Ipswich Town diễn ra vào ngày 30/8.

Nagelsmann đang là ứng viên hàng đầu thay thế Carrick

Vấn đề còn nằm ở chỗ Carrick không xây dựng được lối chơi rõ ràng cho Man United. Họ không áp đặt được thế trận lên đối thủ và thường xuyên rơi vào tình cảnh bị đối thủ dồn ép đặc biệt là ở những phút cuối trận, dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Ba trận hòa trước Everton, Fulham và mới nhất là Tottenham cho thấy rõ điều đó.

Tình trạng này không thể kéo dài lâu nếu như đội bóng vẫn muốn có vé dự cúp châu Âu mùa sau. Theo tin mới nhất từ truyền thông Anh, Man United đang bắt đầu quy trình tìm HLV mới cho CLB. Nguồn tin từ nội bộ đội bóng cho biết giới thượng tầng đánh giá huấn luyện viên trưởng đương nhiệm Michael Carrick không còn phù hợp để đưa đội bóng vươn lên một tầm cao mới về mặt chuyên môn trong tương lai dài hạn.

Hiện tại, họ đã bắt đầu liên lạc với một số nhà cầm quân “đang rảnh rỗi” và lắng nghe kế hoạch phát triển đội bóng. Nguồn tin cũng cho biết Julian Nagelsmann, cựu HLV của ĐT Đức và Bayern Munich là người đáp lại nhiệt tình nhất. Ông thầy người Đức sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán bất kỳ lúc nào nếu như kế hoạch của mình được thông qua.

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Man United lúc này vẫn là cho Carrick thêm cơ hội. Nên nhớ rằng, đội bóng sẽ mất thêm một khoản phí phá vỡ hợp đồng nếu như sa thải ông thầy người Anh. Tuy nhiên, Carrick cần phải giúp các học trò cải thiện phong độ ngay lập tức. Lối chơi có thể cải thiện sau nhưng hiệu quả phải có tức thì.