TIn mới nhất bóng đá sáng 6/6: Real "quay xe" với Mourinho, đón Klopp nếu có chủ tịch mới

Real "quay xe" với Mourinho, đón Klopp nếu có chủ tịch mới

Mới đây, trang Managing Madrid trích dẫn phát biểu từ Enrique Riquelme, ứng viên Chủ tịch Real Madrid rằng ông sẽ lựa chọn Jurgen Klopp làm HLV trưởng nếu thắng cử. Trước đó, Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez đã xác nhận sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho làm "thuyền trưởng" nếu đánh bại Riquelme.

Real sẽ không bổ nhiệm Mourinho nếu Enrique Riquelme đắc cử Chủ tịch

Enrique Riquelme cho hay: “Chúng tôi biết rằng Jürgen Klopp đã công khai tuyên bố ông không có ý định trở lại băng ghế huấn luyện trong thời gian ngắn và đã từ chối rất nhiều lời đề nghị. Chính vì lý do đó, chúng tôi tin rằng thử thách tại Real Madrid là khác biệt. Bởi vì có rất nhiều câu lạc bộ lớn, nhưng chỉ có một Real Madrid. Chỉ có một thể chế duy nhất có khả năng kết hợp truyền thống và tương lai, giá trị và tham vọng, đam mê và sự xuất sắc.

Do đó, nếu các thành viên đặt niềm tin vào tôi vào Chủ nhật này, thì thứ Hai tuần tới, ngày 8 tháng 6, Raúl González Blanco sẽ liên hệ với Jürgen Klopp để trực tiếp trình bày dự án thể thao của chúng tôi và mong muốn ông ấy dẫn dắt một kỷ nguyên mới cho Real Madrid từ băng ghế chỉ đạo.

Quyết định này của đội bóng phù hợp với nguyện vọng của hàng ngàn thành viên và người hâm mộ Real Madrid mà tôi đã có cơ hội trò chuyện trong hai tuần qua".

Mbappe được kêu gọi tới MU

Bình luận trên Goal, cựu tiền đạo MU, Louis Saha thừa nhận rất hứng thú trước viễn cảnh Kylian Mbappe tới Ngoại hạng Anh chơi bóng, cụ thể là đội chủ sân Old Trafford:

"Tôi thực sự hy vọng được thấy Mbappe tới Ngoại hạng Anh. Cậu ấy đã làm rất tốt ở La Liga, vậy tại sao không thử sức ở Ngoại hạng Anh? Cậu ấy biết đó là một trong những giải đấu chất lượng nhất để thi đấu. Không có nhiều câu lạc bộ có thể thu hút Mbappe. Man City có lẽ đã sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất là Haaland, vì vậy tôi cho rằng MU có thể là điểm đến tốt cho Mbappe".

HLV Arne Slot, Thomas Frank từ chối đội Ngoại hạng Anh

Theo talkSPORT, HLV Arne Slot đã từ chối lời đề nghị tái xuất Ngoại hạng Anh dẫn dắt Fulham, không lâu sau khi chia tay Liverpool. Ngoài Slot, cựu HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank cũng gián tiếp khước từ Fulham với tuyên bố "không nhận bất kì công việc nào vào mùa hè" trên Sun Sports.

Hiện tại, Fulham đang tìm kiếm "thuyền trưởng" mới sau khi chia tay Marco Silva. Ngoài Slot và Frank, đội bóng thành London còn nhắm tới Kieran McKenna (HLV Ipswich Town) và cả Ruben Amorim - cựu HLV trưởng MU.

World Cup không ảnh hưởng tới cơ hội giành Quả bóng vàng của Harry Kane

Trả lời phỏng vấn Goal, cựu tiền đạo Robbie Fowler khẳng định, thành tích 61 bàn/51 trận cho Bayern Munich ở mùa giải 2025/26 sẽ giúp Harry Kane nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Quả bóng vàng. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1993 không bị đánh giá thấp ngay cả khi ĐT Anh không thể vô địch World Cup:

“Khi bạn nhìn vào danh sách đề cử Quả bóng vàng và nghĩ về những cầu thủ vĩ đại, Harry Kane chắc chắn được nhắc đến. Cậu ấy phải đứng chung hàng ngũ với những người giỏi nhất nhờ thành tích của mình. Tôi không nghĩ việc vô địch World Cup sẽ có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cơ hội giành Quả bóng vàng bởi cậu ấy đã chứng minh được bản thân rồi".