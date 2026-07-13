Tin nóng bóng đá World Cup 13/7: Sorloth lý giải về pha không chuyền cho Haaland

Sorloth lý giải về pha không chuyền cho Haaland

Alexander Sorloth mới đây đã giải thích về pha bóng phản công 2-đánh-1 nhưng không chuyền cho Erling Haaland ở trận Na Uy thua Anh. Anh nói: “Tôi chạm bóng, ngẩng lên nhìn và thấy John Stones đang tìm cách chặn đường chuyền. Do đó tôi chạm bóng lần nữa nhưng không tốt. Tôi đã đợi Stones di chuyển để có cơ hội chuyền vì điều duy nhất tôi muốn làm trong tình huống đó là chuyền cho Erling, nhưng Stones lởn vởn định cắt nên tôi quyết định sút”.

Haaland đã chờ nhưng không được Sorloth chuyền vì Sorloth ngại Stones sẽ cắt bóng

“Đó là một khoảnh khắc mà tôi cảm thấy tiếc vì mình có thể làm tốt hơn. Tôi đã nghĩ sẽ có cơ hội nữa xuất hiện, nhưng tất nhiên đây là một trận tứ kết và ở sân khấu bóng đá lớn nhất”.

Henry bảo vệ Ronaldo

Thierry Henry mới đây đã lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo sau khi Bồ Đào Nha lại thất bại ở World Cup. “Rất nhiều cầu thủ vĩ đại đã không vô địch World Cup nhưng điều đó không ảnh hưởng tới di sản của họ. Tôi chúc Ronaldo những điều tốt nhất, tôi rất hy vọng anh ấy sẽ ghi bàn thứ 1000. Cách sống của Ronaldo đã khiến rất nhiều đứa trẻ đến với bóng đá, một tấm gương cho tất cả các cầu thủ”, Henry nói.

Tchouameni trở lại, Kone sẽ dự bị trận gặp TBN

Tin từ báo chí Pháp cho hay Aurelien Tchouameni đã bình phục chấn thương và do đó sẽ được HLV Didier Deschamps đưa trở lại đội hình xuất phát của ĐT Pháp. Adrien Rabiot vẫn sẽ đá chính nên Manu Kone sẽ là người trở lại ghế dự bị ở trận bán kết gặp Tây Ban Nha.

Konate đáp lại bình luận của Yamal

Sau khi Lamine Yamal có những phát biểu cho rằng Pháp mới là bên phải lo sợ vì đã thua Tây Ban Nha liền 2 trận trong 2 năm qua ở các giải lớn, trung vệ Ibrahima Konate mới đây đã phản hồi. “Chúng tôi chẳng phải sợ ai cả, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này còn cậu ấy muốn nói gì cũng được”, Konate bình luận.

Alisson chia sẻ về thất bại của Brazil

Thủ môn Alisson Becker mới đây đã chia sẻ về thất bại của ĐT Brazil ở World Cup. “Thất bại để lại một vết sẹo khó lành cho chúng tôi. Sự buồn bực là cảm giác xâm chiếm khi chúng tôi phải rời giải. Sẽ có rất nhiều câu hỏi vì sao, nhưng chúng tôi chỉ biết rằng tất cả đã cố gắng. Cảm ơn các CĐV Brazil đã luôn ở bên chúng tôi, bóng đá cấp đội tuyển đôi khi rất tàn nhẫn nhưng sự gắn kết giữa đội bóng và CĐV luôn trường tồn”, Alisson nói.