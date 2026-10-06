Tin mới nhất bóng đá sáng 6/10: Canizares bảo vệ vụ lùm xùm xe đạp của Mbappe

Canizares bảo vệ vụ lùm xùm xe đạp của Mbappe

Cựu thủ môn Santiago Canizares trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã lên tiếng cho rằng dư luận đang làm quá đố với quá trình hồi phục chấn thương của Mbappe, sau vụ tiền đạo này bị phát hiện đi xe đạp dù HLV Jose Mourinho đã yêu cầu các học trò không được phép khi đang dưỡng thương. “Kylian hoàn toàn có thể chỉ tạo dáng với xe đạp rồi đăng ảnh. Ai biết được nếu cậu ấy chỉ đi có 100m trên chiếc xe đó”, Canizares bình luận.

Mbappe đi xe đạp mặc dù đang dưỡng thương và không được HLV Mourinho cho phép

Gasperini nghĩ nên dẹp kiểu lịch FIFA Days hiện tại

HLV Gian Piero Gasperini cho rằng đợt triệu tập đội tuyển hiện tại, kéo dài hơn trước đây nhưng ít đi về số lần trong một mùa giải, vẫn chỉ là một thử nghiệm và nên ngưng lại. Ông cho rằng các trận đấu trong đợt tập trung cấp tuyển này vẫn về cơ bản là giao hữu và do đó gây bào sức với các cầu thủ một cách không cần thiết.

Atletico và Juventus cùng quan tâm tới Madueke

Tờ Telegraph cho biết tiền đạo cánh Noni Madueke nằm trong danh sách theo đuổi của cả Atletico Madrid lẫn Juventus. Madueke chỉ là dự bị ở Arsenal sau Bukayo Saka và anh đã được Arsenal xếp vào nhóm cầu thủ có thể được bán nếu được giá. Juventus đã theo đuôi Madueke từ trước khi anh rời Chelsea.

Arsenal theo dõi Esposito

Báo chí Italia cho biết một tuyển trạch viên của Arsenal đã được phát hiện theo dõi ĐT Italia thi đấu thời gian gần đây, nhiều khả năng để đánh giá về tiền đạo Pio Estosito của Inter Milan. Dù vậy Inter Milan sẽ đòi giá rất đắt cho Esposito vì anh có phong độ ghi bàn tốt trong màu áo Inter.

Iniesta phủ nhận ảnh hưởng của trọng tài lên Barca

Andres Iniesta mới đây đã phát biểu rằng bất chấp việc Barcelona bị cáo buộc hối lộ trọng tài, anh và các đồng đội chưa từng cảm nhận được sự thiên vị từ trọng tài trong các trân đấu. “Nếu phân tích từng trận đấu của thời chúng tôi, tôi nghĩ sẽ chẳng tìm được 1% gian khận. Chúng tôi không hề cảm thấy điều đó”, Iniesta nói.