Tin mới nhất bóng đá sáng 5/10: Bộ trưởng Bồ Đào Nha lên tiếng bảo vệ Ronaldo

Bộ trưởng Bồ Đào Nha lên tiếng bảo vệ Ronaldo

Câu chuyện xoay quanh việc Cristiano Ronaldo bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha đã chuyển sang khía cạnh chính trị. Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha Manuel Castro Almeida công khai ủng hộ Ronaldo, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng rất lớn về văn hóa và kinh tế mà CR7 mang lại cho đất nước.

Tầm ảnh hưởng của Ronaldo đối với Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở những thành tích kỷ lục trên sân bóng

“Cristiano Ronaldo có ảnh hưởng rất lớn trong việc quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu Bồ Đào Nha”, Castro Almeida nói với Now Canal.

Thậm chí, Almeida còn mô tả Ronaldo là “công ty được biết đến nhiều nhất của Bồ Đào Nha”. Dù thận trọng cho rằng mình “không phải chuyên gia” về những bất đồng chiến thuật giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, vị bộ trưởng khẳng định Bồ Đào Nha phải làm mọi cách để giữ một nhân vật có sức ảnh hưởng quốc tế lớn như vậy.

ĐT Anh gọi bổ sung người thay O’Reilly chấn thương

HLV Thomas Tuchel đã quyết định triệu tập bổ sung Rico Lewis để thay thế Nico O’Reilly, qua đó đưa đồng đội của O’Reilly tại Man City vào danh sách ĐT Anh. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) ban đầu thông báo không triệu tập người thay thế O’Reilly.

O’Reilly dính chấn thương trong buổi tập

Tuy nhiên, ĐT Anh vẫn còn 1 trận đấu trong đợt tập trung FIFA Days kéo dài này, khi tiếp đón CH Séc tại Wembley vào ngày 7/10. FA sau đó đã thay đổi quyết định và triệu tập Lewis. Cầu thủ 21 tuổi đã có 5 lần khoác áo “Tam sư”, nhưng chưa ra sân dưới thời Tuchel.

Kounde quyết tâm giành lại suất đá chính tại Barcelona

Jules Kounde đã lên tiếng về việc ít được thi đấu tại Barcelona trong thời gian gần đây, thừa nhận việc phải ngồi dự bị hiện tại phản ánh đúng màn trình diễn của anh trong thời gian qua. Hậu vệ người Pháp đã phải xếp sau Eric Garcia trong thứ tự ưu tiên tại Camp Nou mùa này.

Kounde chia sẻ với tờ Mundo Deportivo: “Tôi không gặp chấn thương. Nếu thời gian thi đấu của tôi ít hơn, đó là hệ quả từ mùa giải trước, khi tôi thi đấu kém hơn nhiều so với tiêu chuẩn của bản thân. Đó cũng là thử thách mà tôi vui vẻ chấp nhận. Tôi sẽ phải nỗ lực, đó vốn là điều tôi vẫn thường làm. Tôi phải tìm lại cảm giác tốt nhất của mình. Tôi biết rằng khi đạt phong độ cao nhất, tôi sẽ có thời gian thi đấu”.

Cựu HLV Leeds United đòi Man City bị đánh rớt hạng

Cựu HLV Leeds United, Jesse Marsch, đã chỉ trích gay gắt Man City sau khi đội chủ sân Etihad bị kết luận có 115 vi phạm tài chính. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, chiến lược gia người Mỹ nói: “Tôi nghĩ Man City phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tôi nghĩ họ phải xuống hạng. Và nhân tiện, ai cũng biết điều đó. Ai cũng biết”.

Barcelona, Juventus quan tâm Sesko

Theo TuttoJuve, Barcelona và Juventus là hai trong số những CLB đang quan tâm tới việc chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko của MU vào mùa hè năm 2027. Tiền đạo người Slovenia hiện được định giá 75 triệu euro và tương lai của anh sẽ được đánh giá vào cuối mùa giải. Sở hữu chiều cao 1,95m, Sesko là mẫu tiền đạo săn bàn đúng nghĩa và có sự hiện diện đầy uy lực trong vòng cấm. Anh cũng gây ấn tượng với khả năng phối hợp cùng đồng đội.