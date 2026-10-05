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Ronaldo trở lại Al Nassr, chuyên gia dự đoán tái xuất ĐT Bồ Đào Nha năm 2027

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã quyết định quay trở lại Al Nassr sớm sau khi bỏ tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo trở lại Al Nassr

Cristiano Ronaldo đã trở lại Saudi Arabia. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đặt chân tới Riyadh, sau khi giận dỗi HLV Jorge Jesus và bỏ ĐT Bồ Đào Nha. 

Trong những ngày tới, tiền đạo 41 tuổi dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng Al Nassr để chuẩn bị cho trận đấu tại Saudi Pro League gặp Al Diriyah. Đối thủ này hiện được dẫn dắt bởi HLV đồng hương của Ronaldo, Bruno Lage.

Ronaldo hiện không mặn mà với tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo hiện không mặn mà với tuyển Bồ Đào Nha

Georgina Rodriguez cũng chia sẻ hình ảnh chuyến trở về Ả Rập trên mạng xã hội. Vợ của CR7 đăng tải những bức ảnh bên trong máy bay cùng khoảnh khắc cặp đôi xuất hiện tại sân bay Riyadh. 

Ronaldo chưa từ bỏ tuyển Bồ Đào Nha

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tưởng như đã khép lại chỉ vài ngày trước. Tuy nhiên, theo talkSPORT, tiền đạo 41 tuổi được dự đoán có thể trở lại đội tuyển quốc gia vào năm tới để hoàn tất chương cuối trong sự nghiệp.

Nhà báo người Bồ Đào Nha Miguel Pereira tiết lộ với chương trình Sunday Edition của talkSPORT: "Liên đoàn Bồ Đào Nha rất muốn có Cristiano Ronaldo bởi sự chú ý và hiệu ứng truyền thông mà anh ấy mang lại. Tôi tin Ronaldo sẽ trở lại để có ‘điệu nhảy cuối cùng’ với đội tuyển Bồ Đào Nha vào cuối năm tới".

Ronaldo hiện có 979 bàn thắng trong sự nghiệp ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách cột mốc 1000 bàn 21 pha lập công.

Nhà báo Pereira tin rằng chính cuộc đua chinh phục cột mốc này có thể là yếu tố chính đưa Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Kết hợp động lực cá nhân đó với lợi ích rõ ràng mà Liên đoàn Bồ Đào Nha có thể nhận được cả về giá trị thương mại lẫn cảm xúc từ màn chia tay lịch sử, khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia là hoàn toàn có cơ sở.

Tất nhiên những thông tin trên vẫn chưa mang tính chính thức. Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus đều chưa đưa ra tuyên bố xác nhận về việc khi nào CR7 trở lại ĐTQG.

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Sao BĐN hưởng lợi khi Ronaldo - HLV Jesus mâu thuẫn, Đức - Pháp khổ vì hàng công "cùn" (Clip 1 phút)
Sao BĐN hưởng lợi khi Ronaldo - HLV Jesus mâu thuẫn, Đức - Pháp khổ vì hàng công "cùn" (Clip 1 phút)

Mâu thuẫn giữa HLV Jorge Jesus và Ronaldo không ảnh hưởng nhiều tới dàn sao ĐT Bồ Đào Nha, thậm chí còn giúp họ thăng hoa hơn trên sân cỏ.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 18:14 PM (GMT+7)
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