Tin mới nhất bóng đá sáng 5/7: UEFA chính thức trừng phạt Barca & Chelsea

UEFA chính thức trừng phạt Barca & Chelsea

Ngày 4/7, UEFA đã công bố quyết định xử phạt một loạt câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vì vi phạm quy định về Công bằng tài chính (Financial Fair Play - FFP). Đáng chú ý, Chelsea là đội bóng bị phạt nặng nhất với số tiền lên tới 20 triệu euro, do những khoản chi tiêu khổng lồ trong các mùa giải gần đây, đặc biệt dưới thời chủ sở hữu mới Todd Boehly.

Barca cùng 1 số CLB ở châu Âu bị UEFA trừng phạt

Danh sách các đội bóng bị phạt còn có Barcelona, Lyon, Aston Villa và AS Roma, với tổng số tiền phạt lên tới hàng chục triệu euro. Cụ thể, Barcelona bị phạt 15 triệu euro, mặc dù đã nỗ lực tái cơ cấu tài chính và bán bản quyền truyền hình, nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của FFP sau những rắc rối tài chính trong giai đoạn hậu Messi và Neymar.

Olympique Lyon, đội bóng nổi tiếng của Ligue 1, bị phạt 12,5 triệu euro do những khoản lỗ kéo dài và vừa bị giáng xuống giải hạng Nhì bóng đá Pháp vì các vấn đề tài chính. Aston Villa, dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, cũng bị phạt 11 triệu euro do chi tiêu vượt quá giới hạn tài chính cho phép để xây dựng đội hình cạnh tranh ở châu Âu. Cuối cùng, AS Roma nhận mức phạt nhẹ nhất trong danh sách với 3 triệu euro.

Luật sư của Thomas Partey lên tiếng sau cáo buộc hiếp dâm

Thomas Partey, cựu tiền vệ của CLB Arsenal, đã bị cảnh sát London (Metropolitan Police) truy tố với năm tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục. Tuy nhiên, luật sư của anh tuyên bố anh "phủ nhận tất cả các cáo buộc".

Theo thông báo từ Cảnh sát London, cầu thủ 32 tuổi bị cáo buộc thực hiện các hành vi phạm tội này trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022. Trong tuyên bố chính thức, luật sư Jenny Wiltshire, đại diện pháp lý của Partey, cho biết:

"Thomas Partey phủ nhận tất cả các cáo buộc. Anh ấy đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát và Viện Công tố Hoàng gia (CPS) trong suốt ba năm điều tra. Anh ấy mong muốn được làm sáng tỏ tên tuổi của mình trước tòa. Vì vụ việc đang trong quá trình tố tụng, thân chủ của tôi hiện không thể đưa ra bình luận gì thêm".

CLB nữ TP.HCM vào thẳng vòng bảng giải các CLB nữ châu Á

Câu lạc bộ nữ TP.HCM đã được đặc cách vào thẳng vòng bảng giải các CLB nữ châu Á 2025/2026, bỏ qua vòng sơ loại. Đội bóng này cùng với bảy câu lạc bộ khác trong top 7 mùa giải 2024/2025 sẽ tham gia trực tiếp từ vòng bảng, bên cạnh năm đội có thành tích tốt nhất từ vòng sơ loại.

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu sự gia tăng số lượng câu lạc bộ tham dự từ 21 lên 26 đội, trong đó có 19 đội sẽ bắt đầu từ vòng sơ loại. Đặc biệt, câu lạc bộ nữ TP.HCM là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vào thẳng vòng bảng. Trong khi đó, sau mùa giải 2024/2025 không thành công, các câu lạc bộ của Thái Lan và Philippines đã mất suất tham dự trực tiếp.