Tin mới nhất bóng đá sáng 31/8: Gary Neville khuyên MU mua hậu vệ gấp

Gary Neville khuyên MU mua hậu vệ gấp

Sau trận thắng 5-2 của MU trước Ipswich Town, cựu thủ quân của MU, Gary Neville đã lên tiếng khuyên ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên mua thêm hậu vệ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Họ có một số hậu vệ khá tốt xét về cá nhân, nhưng không có một bộ tứ vệ đúng nghĩa và khi họ bắt đầu chịu áp lực, rồi gặp thêm một vài chấn thương trong mùa giải, hàng thủ sẽ khiến bạn thất vọng.

Gary Neville khuyên MU nên mua thêm hậu vệ

Michael biết điều đó ngay lúc này. Nếu họ có thể chiêu mộ một trung vệ và một hậu vệ biên trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, điều đó sẽ ngăn chặn những vấn đề mà chúng ta biết chắc sẽ xuất hiện".

PSG đánh giá tình trạng của Doue

Sau khi cho cầu thủ người Pháp nghỉ ngơi 2 ngày, PSG sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của Desire Doue trong ngày hôm nay (31/8) theo giờ địa phương. Tài năng trẻ người Pháp phải rời sân sau hiệp một trong cuộc đối đầu với Lille vì chấn thương cơ. Nhiều khả năng Doue sẽ cần từ 1 đến 2 tuần để bình phục.

Chivu thở phào sau chiến thắng của Inter Milan

HLV Christian Chivu bày tỏ sự hài lòng với các học trò sau chiến thắng trước Cagliari tại vòng 2 Serie A. “Đây là kiểu trận đấu điển hình mà nếu không sớm dứt điểm trận đấu, bạn sẽ gặp rắc rối. Cuối trận, chúng tôi đã gặp đôi chút lúng túng nhưng vẫn đứng vững. Cả đội biết cách chịu đựng áp lực cho đến những giây phút cuối cùng”.

Xabi Alonso trả lời về trường hợp của Enzo

Khi được hỏi về khả năng Enzo Fernandez đã đá trận cuối cùng cho Chelsea, HLV Xabi Alonso tiết lộ. “Chúng tôi dựa trên tình huống thực tế để đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng. Từ nay tới lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa, chúng tôi buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Sân Old Traffor bị CĐV chê thậm tệ

Trận đấu giữa Man United và Ipswich Town ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 gặp phải cơn mưa lớn. Càng về cuối trận, cơn mưa lại càng to. Chính từ cơn mưa này, người ta phát hiện ra sân Old Trafford vẫn để dột ở góc khán đài nổi tiếng, Stretford End. Trước đó, MU từng bỏ 200 triệu bảng để tu sửa sân vận động.