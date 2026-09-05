Đua xe F1, Italian GP: Cuộc đua tam mã!

Nếu có một chặng đua nào mà Ferrari muốn thắng nhất, hay 1 cuộc đua mà họ sẽ phải chịu nhiều áp lực nhất – đương nhiên đó chính là Monza.

Ferrari với mẫu xe tôn vinh huyền thoại Schumi và niềm tin chiến thắng..

Đội đua đến từ Maranello bước vào chặng đua cuối tuần này không chỉ đơn giản là nguồn lực tinh thần của Tifosi, mà đó là một gói Power Units (PU) mới cùng rất nhiều nâng cấp cho chiếc SF-26.Tại sao gói nâng cấp này lại đến ở chặng đua trên quê nhà của đội đua Đỏ - Bởi ở Monza, với tốc độ tối đa và hiệu suất hệ thống PU là ưu tiên hàng đầu, nên nó phù hợp với mục tiêu nâng cấp động cơ hơn ở các dạng đường đua khác.

Ferrari cũng đang sở hữu bộ đôi tay đua với Charles Leclerc là tay đua thường có khả năng phát huy tối đa sức mạnh chiếc xe trong những vòng chạy tốc độ cao, với Lewis Hamilton cũng chuẩn bị cho chặng đua cuối tuần với niềm tin rằng Ferrari hoàn toàn có cơ hội chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh khác.

Lạc quan, nhưng họ đều hiểu rằng, trước khi cuộc đua diễn ra, vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể với cả Mercedes và McLaren. Và quan trọng hơn, họ cần tránh lặp lại những vấn đề đang tồn tại trong suốt mùa giải đã qua: có kết quả phân hạng rất tốt nhưng không duy trì được tốc độ đó trong cả cuộc đua.

Tất cả gói nâng cấp này, nếu tạo ra được sự khác biệt, chiến thắng tại Monza là điều có thể được nhận diện, và Ferrari cần chứng minh bằng kết quả thực tế.

McLaren trình làng H-Wing và tham vọng kéo dài mạch thắng.

Đội đua Ý muốn thắng, nhưng nhà ĐKVĐ là cho thấy, từ chuỗi phong độ gần đây của họ, McLaren mới là đội có cơ sở lớn nhất để chinh phục cuộc chiến tại Monza.

Đội Đu đủ đang ở hữu chuỗi thành tích phân hạng rất ấn tượng, cùng với đó là chiến thắng tại hai chặng đua gần nhất của Lando Norris. Nhưng họ không hề chủ quan khi cho rằng đội đua vẫn còn cần cải thiện hiệu suất chiếc MCL40 ở các phân vùng tốc độ thấp.

Để giải bài toán đó, chặng đua này được McLaren giới thiệu gói cánh gió sau có lực cản thấp, và đặc biệt là sử dụng phiên bản cánh gió xoay kiểu Macarena của Ferrari với tên gọi H-Wing. Gói nâng cấp vừa giúp cải thiện hiệu suất ở cua tốc độ thấp, đồng thời nâng cao tốc độ tại các đoạn thẳng có thể quyết định trực tiếp tới khả năng vượt xe và bảo vệ vị trí.

Tại Monza, tốc độ tối đa không phải là tất cả, từ việc nó đòi hỏi lực phanh mạnh rồi tăng tốc thoát ra khỏi các chicane và sau đó tiếp tục tối ưu hóa tốc độ trên những đoạn thẳng rất dài. Khả năng quản lý năng lượng, pin vì thế đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nên nếu gói H-Wing hoạt động đúng kỳ vọng, McLaren sẽ là kẻ thách thức với bất kỳ đối thủ nào!

Antonelli liệu có làm nên cuộc lội ngược dòng nước từ cuối đoàn đua.

Mercedes vẫn đang ngự trị trên đỉnh hai bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội. Ở Hà Lan hai tuần trước, đội đua vẫn hiện diện cả hai tay lái trên bục podium.

Nhưng đến Monza, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Khi Antonelli sẽ phải xuất phát từ cuối đoàn sau khi Mercedes quyết định sử dụng một PU mới kèm án phạt cho tay lái của mình. Đội đua chấp nhận xuất phát cuối vì họ hiểu các vấn đề liên quan đến tin cậy trước đó vẫn đang tồn tại, và với đặc tính tốc độ của đường đua này, nó là nơi hợp nhất để thực hiện án phạt, bởi khả năng vượt xe tại đây khá dễ dàng, cho phép một chiếc xe có tốc độ tốt vượt qua các đối thủ nếu có tốc độ và chiến thuật tương thích.

Điều đó vô tình đặt tất cả trọng trách lên vai Russell để duy trì vị trế dẫn đầu của đội đua. Mercedes cho thấy họ là đội đua có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, cấu tạo của Monza cũng đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý năng lượng của chiếc W17. Khi mà tất cả đều biết rằng các yêu cầu về hệ thống năng lượng, hiệu suất khí động học low-drag và slipstream sẽ đóng vai trò đặc biệt lớn cuối tuần này. Nếu có một cuối tuần thuận lợi, đội đua Đức nhiều khả năng vẫn đạt được điểm số tốt, nhưng thắng chặng là điều không hề đơn giản.

Verstappen trước những thách thức không dễ vượt qua.

Red Bull ở hiện tại có lẽ là một điều gì đó khá lạ lùng …. Họ bỏ xa nhóm các đội tốp giữa đoàn đua, nhưng cũng gần như không thể bắt kịp 3 đối thủ phía trước.

Bù lại, họ có một Verstappen có thể biến điều không thể thành có thể. Thất bại ở chặng đua tại Zandvoort có thể là động lực làm cho tay đua này trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Và nếu chiếc xe đạt được sự cân bằng phù hợp giữa tốc độ tối đa và hiệu quả khí động học, nếu Verstappen có một vòng phân hạng xuất sắc hoặc cuộc đua xuất hiện nhiều đột biến, với bản lĩnh và kinh nghiệm bản thân … Red Bull có thể thắng, hoặc góp mặt trên podium.

Tham vọng tốp 10 chia đều cho tất cả.

Tốp giữa đôi khi luôn tạo ra những cuộc đối đầu thú vị trong suốt chặng đua. Ở đó những cái tên như Alpine hay Racing Bulls là các đội đua có thể tập trung vào cuộc chiến top 10. Với Alpine cùng mục tiêu cải thiện hiệu suất, hay Racing Bulls có lợi thế từ khả năng tận dụng những tình huống hỗn loạn nhờ phản ứng nhanh nhạy từ team kỹ chiến thuật.

Aston Martin vẫn đang tìm cách cải thiện hiệu suất tối ưu, và câu hỏi về hiệu suất PU của Honda tại Monza cùng yêu cầu công suất rất cao, nên chặng đua này không là nơi ý tưởng để đội kỳ vọng nhiều.

Haas đến Ý với kỳ vọng có thể là bài test quan trọng của gói nâng cấp. Nếu nó phát huy tác dụng, đội đua có thể tranh chấp vị trí trong nhóm cạnh tranh điểm số trong top 10. Tương tụ như Audi – Đội đua cũng nhận định Monza tạo ra thử thách lớn vô cùng. Nếu đội đua của họ duy trì được sự ổn định – ghi điểm trong 4 chặng vừa qua – họ có cơ hội để nối dài chuỗi điểm của mình.

Monza cuối tuần sẽ trở thành một trong những chặng đua đáng chờ đợi nhất: McLaren muốn tiếp tục chuỗi chiến thắng, Ferrari muốn biến sân nhà thành lễ hội của sắc màu, Mercedes muốn bảo vệ lợi thế vô địch, hay Antonelli có thể biến thành một cuộc ngược dòng kinh điển tại chính quê hương. Đón xem Italian Grand Prix 2026 diễn ra cuối tuần, với phiên chạy thử đầu tiên lúc 17h30 thứ sáu, ngày 04/9 và vòng chạy phân hạng lúc 21h00 thứ 7, ngày 05/9/2026