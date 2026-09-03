Tin mới nhất bóng đá sáng 3/9: Chelsea được dự đoán thắng sốc Arsenal

Peter Crouch dự đoán Chelsea thắng sốc Arsenal

Trong chương trình podcast "That Peter Crouch Podcast", cựu tiền đạo của Liverpool đã mạnh dạn dự đoán Chelsea sẽ đánh bại Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 3 Ngoại hạng Anh (22h30, 6/9). Theo thống kê, Arsenal bất bại trong 11 lần đối đầu Chelsea gần nhất, đồng thời đang đạt phong độ rất cao.

"Trận đấu này sẽ rất hấp dẫn. Cả hai đội đều đang có phong độ tốt. Tôi sẽ gây bất ngờ và dự đoán Chelsea thắng 3-2. Tôi nghĩ họ đã tự khẳng định mình là ứng cử viên vô địch", trích lời Peter Crouch.

Carragher tiếc vì Arsenal hụt Vinicius, Alvarez

Bình luận trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher bình luận nhấn mạnh rằng câu lạc bộ đang đặc biệt tìm kiếm một cầu thủ có thể mang đến một chiều hướng mới ở khu vực tấn công. Carragher nhận xét: "Họ cần một người có thể thay đổi cục diện trận đấu. Họ đã cố gắng chiêu mộ Vinicius Junior, họ đã cố gắng chiêu mộ Alvarez - đó là những cầu thủ đẳng cấp như vậy. Rất khó để cải thiện Arsenal lúc này vì họ là một đội bóng quá mạnh, một đội hình quá hùng hậu. Vì vậy, bạn đang nói về một cầu thủ đẳng cấp thế giới như là người duy nhất có thể giúp họ tiến bộ."

Tân binh Real choáng ngợp vì Mbappe, Vinicius

Trả lời phỏng vấn Marca, Yann Diomande đã bày tỏ sự kinh ngạc trước trình độ của các ngôi sao Real Madrid, đặc biệt là Vinicius và Mbappe. Tân binh trị giá 140 triệu euro cho hay: "Thật không thể tin được. Trong mỗi buổi tập, tiêu chuẩn của Vinicius và Mbappe đều được đặt ra rất cao, buộc bạn phải nâng cao trình độ của bản thân. Bạn học được điều gì đó chỉ bằng cách quan sát cách họ di chuyển, cách họ suy nghĩ và cách họ chuẩn bị mỗi ngày".

Barcelona từng từ chối mua "bom xịt" Ngoại hạng Anh

Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona đã từ chối cơ hội chiêu mộ Nick Woltemade (Newcastle) vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2026. Thời điểm đó, đội chủ sân Nou Camp săn tìm tiền đạo và xem chân sút người Đức là phương án dự phòng cho trường hợp không thể sở hữu Julian Alvarez (Atletico Madrid). Kết quả, họ quyết định lựa chọn Gabriel Jesus (Arsenal), còn Woltemade được Newcastle đẩy sang Juventus dưới dạng cho mượn.