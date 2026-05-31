Tin mới nhất bóng đá sáng 31/5: HLV Ancelotti tái khẳng định Neymar sẽ dự World Cup

HLV Ancelotti tái khẳng định Neymar sẽ dự World Cup

Trước những mối lo Neymar sẽ bị chấn thương cản trở khả năng dự World Cup 2026, mới đây HLV Carlo Ancelotti đã xác nhận ông sẽ có cầu thủ này trong danh sách dự giải khi vòng chung kết khởi tranh. "Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó", HLV Ancelotti cho biết. "Nếu cậu ấy không đá trận đầu tiên thì sẽ đá trận thứ 2. 26 cầu thủ tôi lựa chọn sẽ có mặt tại World Cup".

Vừa bị Liverpool sa thải, Arne Slot lập tức có "mối" mới

Ngay sau khi Liverpool sa thải HLV Arne Slot, vị HLV người Hà Lan đã được AC Milan bắt liên lạc mặc dù Milan vẫn đang đàm phán với các HLV khác. Hiện Milan đang nhắm đến cả Oliver Glasner và thậm chí Ralf Rangnick, người sẽ làm rõ tương lai của mình sau World Cup cùng ĐT Áo.

Xabi Alonso sẽ trao cơ hội cho Nicolas Jackson

Tờ Daily Mail cho biết tiền đạo Nicolas Jackson sẽ được trao cơ hội dưới thời tân HLV Xabi Alonso ở Chelsea. Alonso muốn cho tất cả các cầu thủ dưới quyền được chứng tỏ khả năng của mình và Jackson sẽ được đưa trở lại đội hình sau 1 năm mà Liam Delap gây nhiều thất vọng.

Con trai Darren Fletcher ra mắt tuyển Scotland

Tyler Fletcher đã ra mắt tuyển Scotland khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2 trong trận giao hữu thắng Curacao 4-1. Tyler Fletcher là con trai của cựu danh thủ Darren Fletcher và đã thi đấu ở đội 1 của MU. Tyler Fletcher từng khoác áo tuyển U16 Anh nhưng sau đó chuyển sang các đội trẻ của Scotland trước khi ra mắt ĐTQG.

Ajax bổ nhiệm cựu HLV của Girona

CLB Ajax đang hy vọng sẽ thay đổi thời vận khi quyết định bổ nhiệm HLV Michel. Nhà cầm quân người TBN này vừa chia tay Girona sau khi CLB này xuống hạng khỏi La Liga, tuy nhiên năng lực của HLV Michel vẫn được đánh giá cao khi từng giúp Girona đoạt vé dự Champions League mùa 2023/24.