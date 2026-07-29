ĐT Indonesia tưởng không mạnh nhưng thực ra là… “mạnh không tưởng” tại ASEAN Cup 2026?

ĐT Indonesia dự ASEAN Cup 2026 có sức mạnh cỡ nào?

ĐT Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với đội hình thiếu vắng hàng loạt ngôi sao. Do giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các câu lạc bộ có thể giữ cầu thủ lại thay vì bắt buộc phải nhả quân cho đội tuyển quốc gia.

Chính vì lý do đó, ĐT Indonesia tranh tài ở ASEAN Cup 2026 mà không có hàng loạt ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu, Australia và Mỹ như Maarten Paes, Emil Audero, Mathew Baker, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Dean James, Mees Hilgers, Nathan Tjoe-A-on, Joey Pelupessy hay Ole Romeny. Không có những cái tên này, ĐT Indonesia bị nghi ngờ không ít về sức mạnh tại ASEAN Cup 2026.

ĐT Indonesia dù không có lực lượng hoàn hảo nhất nhưng vẫn cho thấy sức mạnh đáng kể tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: PSSI

Nhưng nếu để ý kỹ hơn, ĐT Indonesia với “phần còn lại” vẫn đạt chất lượng không thể xem thường. ĐT Indonesia chính là đội có giá trị cao nhất thi đấu ở ASEAN Cup 2026 với con số 9,43 triệu euro theo đánh giá của trang thống kê Transfermarkt. Trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất ASEAN Cup 2026, có tới 7 người thuộc đội hình của ĐT Indonesia.

Trong trận đấu đầu tiên của mình tại bảng A, ĐT Indonesia nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp cao khi giành chiến thắng dễ dàng 5-1 trước ĐT Campuchia. Ở lượt trận trước, ĐT Campuchia với nhiều cầu thủ nhập tịch cho thấy họ rất khó chơi khi chỉ thua sát nút 1-2 trước ĐT Singapore vào những giây cuối cùng trên sân nhà. Nhưng trong tối qua (27/7), ở cuộc so tài trên sân Pakansari, ĐT Indonesia với tư cách chủ nhà đã cho thấy họ vượt trội và giành 3 điểm rất đơn giản, bất chấp mọi nỗ lực chống chọi của ĐT Campuchia.

Ngôi sao được chú ý nhất và nhận nhiều lời khen ngợi nhất của ĐT Indonesia là tiền đạo Mitchell Baker. Chân sút sinh năm 2006 này có thể hình, lối chơi hiện đại, hiệu quả với kỹ năng dứt điểm đơn giản nhưng vô cùng sắc bén. Mitchell Baker lập hat-trick để cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với Nguyễn Đình bắc của ĐT Việt Nam và anh hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng trong các trận tiếp theo.

Ngoài Baker, các ngôi sao khác như Thom Haye, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen cũng thi đấu rất ấn tượng. Sau trận đấu này, không chỉ truyền thông mà đông đảo người hâm mộ khu vực cũng phải thừa nhận xem ĐT Indonesia thi đấu rất đẹp mắt, có trình độ cao. Đáng chú ý hơn, 2 ngôi sao đắt giá của ĐT Indonesia là Justin Hubner và Jordi Amat còn chưa ra sân trong trận đấu gặp ĐT Campuchia.

Mitchell Baker là cầu thủ nổi bật nhất của ĐT Indonesia trong trận thắng ĐT Campuchia 5-1. Ảnh: AFF

Tại bảng A, ĐT Singapore đang tạm dẫn đầu sau 2 trận thắng cần thiết trước ĐT Campuchia và ĐT Timor Leste. Cuộc đua tranh 2 tấm vé vào bán kết đang trở nên vô cùng quyết liệt khi ĐT Việt Nam dù đứng trên ĐT Indonesia (cùng có 3 điểm nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik hơn về chỉ số phụ) song phải chịu áp lực không hề nhỏ.

ĐT Việt Nam đã nhận diện được năng lực của ĐT Indonesia tại ASEAN Cup 2026 và HLV Kim Sang-sik phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để có kế sách hiệu quả khi đối đầu với đội bóng này trên sân khách vào ngày 3/8. Trước đó, ĐT Việt Nam cần phải đạt được kết quả ấn tượng khi chạm trán ĐT Singapore trên sân nhà vào ngày 31/7. ĐT Indonesia dù không có phiên bản hoàn hảo nhất vẫn cho thấy họ cực mạnh và đó cũng là thước đo chính xác về năng lực của ĐT Việt Nam trên chặng đường chinh phục thử thách để bảo vệ ngôi vương.