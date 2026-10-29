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Carrick họp nội bộ MU, hóa giải bất đồng với Fernandes

Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes Premier League 2026-27

HLV Michael Carrick đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Bruno Fernandes cùng các cầu thủ khác của MU nhằm giải quyết những bất đồng và thống nhất mục tiêu chung của toàn đội.

   

Carrick và Fernandes hàn gắn rạn nứt

Theo The Athletic, Carrick đã có các cuộc họp tích cực với các cầu thủ và nhân viên trong ban huấn luyện MU, nhưng chưa làm việc với các giám đốc của CLB. Sau hai tuần liên tiếp chứng kiến các cầu thủ công khai chỉ trích, Carrick muốn đoàn kết tập thể bằng mục tiêu giành chiến thắng, bất kể những vấn đề nội bộ còn tồn tại. Chiến lược gia người Anh dự kiến tiếp tục dẫn dắt MU trong trận đấu với Chelsea tại Premier League cuối tuần này, sau khi vị trí của ông tại Old Trafford liên tục bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ.

Carrick đã tổ chức cuộc họp nội bộ tại MU nhằm giải quyết những bất đồng và hàn gắn rạn nứt

Carrick đã tổ chức cuộc họp nội bộ tại MU nhằm giải quyết những bất đồng và hàn gắn rạn nứt

Bên cạnh đó, quyết định về vị trí của Fernandes cũng sắp được đưa ra, sau khi tiền vệ người Bồ Đào nha phải ngồi dự bị trong trận gặp Bournemouth hôm 25/10 vì công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick. Nguồn tin cho biết những bất đồng giữa Carrick và Fernandes sẽ được giải quyết trực diện, đồng thời hai bên sẽ xác định rõ lập trường sau trận đấu với Chelsea. Fernandes được cho là sẵn sàng đá chính trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

Trong khi đó, nguồn tin mới nhất từ Sky Sports tiết lộ rằng Carrick và Fernandes đã có cuộc gặp trực tiếp vào hôm 27/10 để giải quyết những bất đồng. Hai bên cam kết tập trung vào mục tiêu vực dậy mùa giải của MU.

Nhà báo uy tín Ben Jacobs cũng xác nhận, Carrick và Fernandes đã hóa giải bất đồng sau những căng thẳng gần đây. Hai người đã có cuộc trao đổi trước buổi tập hôm 28/10. Đội trưởng MU hiện được dự kiến sẽ đá chính trong trận gặp Chelsea vào cuối tuần này.

Ở chiều ngược lại, Fernandes cũng đang nỗ lực “lấy lòng” người hâm mộ MU sau những bất đồng với Carrick. Samuel Luckhurst, nhà báo chuyên đưa tin về MU, cho biết đội trưởng MU đã bắt đầu thường xuyên dừng xe bên ngoài trung tâm huấn luyện Carrington hơn để ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Trước đây, anh thường tránh việc này bằng cách lái xe thẳng vào bên trong.

Carrick tạm thời an toàn

Chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của MU có nguy cơ nối dài nếu đội bóng không sớm cải thiện màn trình diễn. Điều này xảy ra bất chấp việc người hâm mộ MU hát vang tên Carrick trước khi chuyển sang phản ứng gay gắt hơn với các cầu thủ sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford.

Carrick đẩy&nbsp;Fernandes lên ghế&nbsp;dự bị trong trận MU gặp Bournemouth

Carrick đẩy Fernandes lên ghế dự bị trong trận MU gặp Bournemouth

The Athletic tiết lộ, ban lãnh đạo MU quyết định tiếp tục giữ Carrick ở vị trí HLV trưởng vào thời điểm hiện tại, bất chấp những cuộc thảo luận nghiêm túc về khả năng sa thải ông.

Ba lý do chính dẫn đến quyết định này. Thứ nhất, việc sa thải Carrick và bổ nhiệm người thay thế sẽ tiêu tốn khoản tiền lớn, đặc biệt nếu MU theo đuổi Eddie Howe. Thứ hai, ban lãnh đạo MU chưa hoàn toàn bị thuyết phục và chưa đạt được sự đồng thuận về các ứng viên hiện có. Cuối cùng, MU có thể chờ đến đợt tập trung ĐTQG sắp tới để tạo thêm thời gian cho HLV mới ổn định đội bóng.

Sau thất bại trước Como tại Champions League hôm 21/10, Fernandes đã chỉ trích chiến thuật của Carrick trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports.

“Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không pressing một đối một, đôi khi để lộ khoảng trống phía sau và chờ đối thủ mắc sai lầm để giành lại bóng. Nhưng khi để những đội bóng như vậy có khoảng trống, đôi lúc chúng ta lại giúp họ thêm tự tin”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Khi được hỏi liệu có ám chỉ Carrick đã đưa ra những quyết định sai lầm hay không, Fernandes đáp: “Đó là điều HLV và ban huấn luyện cần xem xét, không phải tôi”.

Fernandes chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ khi rời trung tâm huấn luyện Carrington

Fernandes chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ khi rời trung tâm huấn luyện Carrington

Tuy nhiên, huyền thoại MU Paul Scholes cho rằng hành động của Fernandes là không thể tha thứ. Xuất hiện trên chương trình Good, the Bad and the Football, Scholes nói: “Tôi cho rằng những gì Bruno Fernandes nói tuần trước là điều không thể tha thứ.

Làm sao Fernandes có thể tiếp tục được tin tưởng giao băng đội trưởng ở bất kỳ đội bóng nào mà cậu ấy khoác áo sau chuyện đó? Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy nên rời xa bóng đá châu Âu và chuyển sang Saudi Arabia, đơn giản là rời khỏi đây. Tôi không nghĩ bất kỳ HLV hay thành viên nào trong ban huấn luyện có thể tin tưởng cậu ấy sau những gì vừa xảy ra”.

Carrick họp nội bộ MU, hóa giải bất đồng với Fernandes - 4

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
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MU giữ Carrick thêm tới hết tuần này, "tin xấu" cho Chelsea
MU giữ Carrick thêm tới hết tuần này, "tin xấu" cho Chelsea

Michael Carrick tạm được MU giữ lại tới hết tuần này, và đó là thông tin... không hay cho Chelsea.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/carrick-hop-noi-bo-mu-hoa-giai-bat-dong-voi...

-28/10/2026 22:55 PM (GMT+7)
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