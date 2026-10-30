Hấp dẫn tennis ATP 500: Zverev vươn lên số 1 thế giới, Taylor Fritz hạ đẹp Shapovalov

Zverev vươn lên số 1 thế giới

Alexander Zverev giành chiến thắng quan trọng ở vòng hai Vienna Open khi đánh bại Tallon Griekspoor với tỷ số 6-4, 7-5, qua đó giành quyền vào tứ kết giải ATP 500 này. Chiến thắng giúp tay vượt người Đức chắc chắn vươn lên vị trí số 1 thế giới khi bảng xếp hạng ATP mới được công bố vào thứ Hai, ngày 2/11.

Zverev sẽ vượt qua Jannik Sinner để chiếm vị trí số 1 thế giới

Zverev trở thành tay vợt Đức đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng kể từ Boris Becker vào năm 1991. Anh cũng sẽ là thành viên thứ 30 của nhóm tay vợt từng vươn lên vị trí số 1 ATP. Ở tuổi 29 năm 6 tháng, Zverev trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới. Zverev sẽ vượt qua Jannik Sinner, người giữ vị trí số 1 thế giới kể từ ngày 13/4. Tay vợt người Đức cũng chắc chắn giành danh hiệu Tay vợt số 1 thế giới cuối năm của ATP.

Trong cuộc đối đầu với Griekspoor, Zverev giành một break ở mỗi set, nâng thành tích đối đầu với tay vợt người Hà Lan lên 10 thắng, 3 thua trong khuôn khổ ATP. Dù Griekspoor từng đánh bại Zverev tại Montreal hồi đầu mùa giải năm nay, anh không thể duy trì phong độ đủ tốt để cạnh tranh với đối thủ trong lần tái đấu này.

Theo ATP, chiến thắng này giúp Zverev nâng thành tích mùa giải lên 64 thắng, 16 thua. Anh đồng thời giành quyền vào tứ kết lần thứ 13 trong mùa giải, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác trên ATP Tour. Đối thủ tiếp theo của Zverev sẽ là Arthur Fery, người từng vào bán kết Wimbledon, trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết Vienna Open.

Taylor Fritz hạ đẹp Shapovalov tại Basel Open

Hạt giống số 6 Taylor Fritz, tay vợt hiện đứng thứ 12 thế giới và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự ATP Finals, dễ dàng đánh bại Denis Shapovalov với tỷ số 6-4, 6-3 sau 1 giờ 18 phút. Chiến thắng này giúp tay vợt người Mỹ lần thứ chín trong mùa giải góp mặt ở tứ kết một giải đấu, đồng thời là lần thứ ba anh đạt thành tích này trên mặt sân cứng trong nhà. Trước đó, Fritz từng vào chung kết tại Dallas và Lyon.

Fritz giành vé vào tứ kết Basel Open

Đối thủ của Fritz ở tứ kết Basel Open là hạt giống số 2 Arthur Fils, người thắng sát nút Michelsen với tỷ số 4-6, 6-3, 7-6(5).