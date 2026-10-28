Fernandes phải xin lỗi nếu muốn trở lại đội hình MU

Nhà báo Jason Burt của tờ The Telegraph (Anh) phân tích: “Con đường để Fernandes trở lại đội hình MU rất rõ ràng. Carrick đã đưa ra thông điệp của mình bằng quyết định loại tiền vệ này. Nếu tiếp tục gạt Fernandes khỏi đội hình, Carrick sẽ hành động theo hướng trả đũa và thiếu khôn ngoan, điều vốn không phù hợp với tính cách của ông. Tuy nhiên, trước khi Fernandes được tái hòa nhập với đội bóng, một việc quan trọng phải được thực hiện: anh cần xin lỗi.

Lời xin lỗi đó không nhất thiết phải được đưa ra công khai. Đây không phải chuyện tự hạ thấp bản thân hay thể hiện sự hối lỗi giả tạo. Thay vào đó, Fernandes cần xin lỗi Carrick trước toàn đội MU về cách anh bày tỏ những lời chỉ trích”.

Fernandes cần thể hiện sự đoàn kết với Carrick

Fernandes đã công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau thất bại nhục nhã 1-4 của MU trước Como trên sân khách tại Champions League hôm 21/10. Điều đó khiến Carrick đáp trả và loại tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi đội hình xuất phát, đồng thời kiên quyết giữ anh trên băng ghế dự bị, ngay cả khi MU để thua Bournemouth 0-3 trong trận đấu trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh hôm 25/10.

Tuy nhiên, đó rốt cuộc không phải lần cuối Carrick đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Thay vào đó, ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Anh, giúp ông vẫn được phép tiếp tục công việc và sẽ dẫn dắt “Quỷ đỏ” trong chuyến làm khách trước Chelsea vào cuối tuần này.

Theo nhà báo Jason Burt, Fernandes “có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Có lẽ anh còn cho rằng với tư cách đội trưởng, bản thân càng có lý do để lên tiếng thay mặt toàn đội”.

“Tuy nhiên, những vấn đề như vậy cần được giải quyết trên sân tập, trong phòng họp, phòng phân tích chiến thuật hoặc tại văn phòng HLV. Không phải trên sóng truyền hình sau màn trình diễn thảm họa ở Champions League, giữa một mùa giải đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khi Fernandes thừa biết những phát ngôn ấy chỉ khiến Carrick thêm khó khăn”, Jason Burt nhận định.

Carrick cần phải thể hiện sự cứng rắn

Các thống kê cho thấy MU gặp khó khăn khi không có Fernandes. Trong 10 trận Premier League trước đó mà tiền vệ người Bồ Đào Nha không đá chính, “Quỷ đỏ” chỉ thắng 1 trận và thua tới 6 lần.

Tuy nhiên, Fernandes cũng không có phong độ tốt trong mùa giải này. Cầu thủ 32 tuổi có 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, nhưng tất cả đều đến trong cùng một trận đấu: chiến thắng trước Ipswich Town, đội bóng vừa thăng hạng. Đó cũng là chiến thắng duy nhất của MU tại Premier League từ đầu mùa.

Carrick không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại Fernandes khỏi đội hình

Nhà báo Jason Burt kết luận: “Nếu lời xin lỗi không được đưa ra, Carrick cần tiếp tục loại Fernandes khỏi đội hình. Nếu không, uy tín của ông trong mắt các cầu thủ sẽ tiếp tục suy giảm. Việc chỉ loại Fernandes trong một trận đấu sẽ chẳng khác nào hành động mang tính hình thức: Fernandes giành phần thắng, còn Carrick là người thất bại.

Những nguyên tắc cần được duy trì, bất kể hoàn cảnh hay nghịch cảnh. Nếu chuyến làm khách tại Stamford Bridge giờ đây là cơ hội cuối cùng để Carrick cứu vãn vị trí của mình, ông cần kết thúc hành trình ấy theo cách riêng, với tư thế ngẩng cao đầu, thay vì nhượng bộ quyền lực của cầu thủ. Và Fernandes cần hiểu rõ điều đó”.