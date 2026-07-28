6 ông lớn Ngoại hạng Anh "đi chợ" & những vị trí cần bổ sung khẩn cấp

Arsenal: Tiền vệ trung tâm

Arsenal cần tăng cường một tiền vệ trung tâm để giảm tải cho Declan Rice, người đã phải thi đấu với cường độ rất cao ở mùa giải trước. Rice chơi tổng cộng 4.456 phút trên mọi đấu trường. Khối lượng thi đấu này cũng được thể hiện tại World Cup mùa hè, khi thể trạng của tiền vệ người Anh có thời điểm dường như đã chạm giới hạn.

Arsenal vì thế cần phương án chất lượng ở khu vực giữa sân để Rice có thể được nghỉ ngơi trong một số trận đấu. Christian Norgaard từng được xem là lựa chọn phù hợp trên lý thuyết, nhưng tiền vệ này lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu mùa trước. HLV Mikel Arteta dường như không thực sự tin tưởng cựu đội trưởng Brentford.

Một tiền vệ trung tâm chất lượng có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Bruno Guimarares có thể san sẻ gánh nặng với Declan Rice ở tuyến giữa Arsenal

Chelsea: Thủ môn

Sau mùa giải 2025/26 thất vọng, Chelsea bước vào triều đại đầy hứa hẹn của HLV Xabi Alonso. Đội bóng thành London đã chia tay nhiều cầu thủ đội một và chi hơn 200 triệu bảng cho các thương vụ mới. Tuy nhiên, vẫn còn đó một vài vị trí cần được cải thiện.

Chelsea được cho là muốn bổ sung trung vệ, nhưng họ đang có khá nhiều lựa chọn ở vị trí này. Vì vậy, tiền vệ trung tâm và cánh trái cũng có thể được ưu tiên hơn.

Dù vậy, vị trí cấp thiết nhất vẫn là thủ môn. Robert Sánchez đã giữ vị trí số 1, dù không liên tục, trong 3 mùa giải kể từ khi gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha chưa bao giờ thực sự tạo được sự yên tâm.

Kể từ khi gia nhập Chelsea vào tháng 8/2023, anh đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh về số lần mắc lỗi dẫn tới cú sút với 17 lần và lỗi dẫn tới bàn thua với 7 lần. Trong nhóm 10 cầu thủ mắc nhiều lỗi nhất ở cả 2 thống kê này, Sánchez là người có số lần ra sân và số phút thi đấu ít nhất.

Thủ môn 20 tuổi Mike Penders vẫn được xem là phương án cho tương lai. Tuy nhiên, Chelsea không thể bước vào kỷ nguyên Xabi Alonso mà vẫn phải lo lắng về độ tin cậy của thủ môn số một.

Liverpool: Tiền đạo cánh phải

Mùa giải cuối cùng của Mohamed Salah tại Liverpool có thể là mùa giải kém ấn tượng nhất với cá nhân anh trong thời gian dài. Dù vậy, cầu thủ người Ai Cập vẫn trực tiếp góp công vào 22 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Salah rời Liverpool với vị thế cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử câu lạc bộ. Xét về những gì anh đạt được suốt 9 năm tại Anfield, rất khó để "Lữ đoàn đỏ" tìm ra cầu thủ có thể thay thế hoàn toàn tiền đạo này.

Tuy nhiên, Liverpool không nhất thiết phải tìm mẫu cầu thủ có thể tái hiện toàn bộ những gì Salah đã làm ở mùa giải 2025/26. Điều quan trọng hơn là tìm tiền đạo cánh phải có khả năng ghi bàn và tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Liverpool sẽ không thể tìm thấy "Salah thứ hai". Nhưng một cầu thủ chạy cánh giàu năng lượng, có khả năng tạo đột biến như Bradley Barcola (PSG) là mẫu cầu thủ nằm trong danh sách quan tâm. Tân HLV trưởng Andoni Iraola cũng có thành tích tốt trong việc phát triển những cầu thủ tấn công kiểu này.

Barcola (PSG) liệu có mặc vừa "chiếc áo" do Salah để lại nếu cập bến Liverpool?

Man City: Tiền đạo cánh

Tân HLV trưởng Enzo Maresca đã giải quyết một trong những điểm yếu của đội hình Man City bằng việc chiêu mộ Elliot Anderson. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần thêm lựa chọn ở hai cánh để tạo ra nhiều phương án tấn công hơn.

Ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Man City thiếu chiều sâu ở vị trí tiền đạo cánh. Khi Antoine Semenyo gặp khó khăn trong giai đoạn "chạy nước rút", đội bóng không có phương án thay thế đủ chất lượng trên băng ghế dự bị.

Savinho cũng sa sút tầm trọng, chỉ đá chính 7 trận tại Ngoại hạng Anh và ghi 1 bàn. Trong khi đó, Phil Foden và Rayan Cherki phù hợp hơn với vai trò thi đấu ở khu vực trung tâm. Vì vậy, một tiền đạo cánh được xem là sự bổ sung cần thiết để Man City có thêm sự đa dạng trong các phương án tấn công.

MU: Tiền vệ trung tâm

HLV Michael Carrick đã có thêm Andrey Santos và Youri Tielemans cho vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là bước khởi đầu tích cực, nhưng MU vẫn cần bổ sung thêm cầu thủ ở vị trí này.

Mùa trước, khi Bruno Fernandes và Mason Mount được xếp đá "số 10", MU chỉ có 3 tiền vệ trung tâm gồm Kobbie Mainoo, Casemiro và Manuel Ugarte.

Hiện Casemiro đã rời đội bóng, còn Ugarte nghỉ dà hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) tại World Cup. Trớ trêu hơn, cả Santos lẫn Tielemans đều không thực sự là mẫu "máy quét" hạng nặng. Vì vậy, MU vẫn cần tìm kiếm thêm một tiền vệ trung tâm để khỏa lấp khoảng trống mà Casemiro để lại.

Baleba (Brighton), Tchouameni (Real Madrid), Manu Kone (AS Roma) là những mục tiêu của MU

Tottenham: Tiền đạo cánh

Tottenham sẽ có hai lựa chọn khá tốt bên cánh phải khi Mohammed Kudus và Dejan Kulusevski hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bộ đôi này đều không góp mặt trong danh sách cầu thủ Tottenham mang theo ở chuyến du đấu trước mùa giải tại New Zealand và Australia, thậm chí có khả năng không kịp trở lại khi mùa giải mới bắt đầu.

Ở cánh trái, Tottenham hiện chỉ có Mathys Tel và Wilson Odobert, những người chưa thể mang lại sự ổn định về khả năng đóng góp.

Mùa trước, họ chỉ đóng góp tổng cộng 4 bàn, 3 kiến tạo sau 55 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Odobert hiện cũng đang hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng và sẽ phải nghỉ ít nhất vài tháng đầu mùa giải.

Trong bối cảnh đó, Tottenham gần như không có đủ lựa chọn chất lượng ở hai hành lang cánh. Một tiền đạo cánh (có thể là hai người) vì thế trở thành nhu cầu cấp thiết cho "Gà trống".