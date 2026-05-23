Bruno Fernandes giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh 23/05/26 - Trực tiếp
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
1
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
0
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng 23/05/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
0
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai 23/05/26 - Trực tiếp
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
1
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
1
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Bruno Fernandes giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Sự kiện: Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United

Tiền vệ Bruno Fernandes được các chuyên gia cũng như người hâm mộ Ngoại hạng Anh bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

   

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa thông báo Bruno Fernandes là cầu thủ đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26”. Đội trưởng của Man United đã có màn trình diễn tuyệt vời trong mùa giải vừa qua với 8 bàn thắng và 20 kiến tạo giúp đoàn quân của Micheal Carrick đạt hạng 3 chung cuộc, qua đó có vé dự Champions League mùa sau.

Bruno Fernandes nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"

Bruno Fernandes nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"

Con số 20 kiến tạo của Bruno Fernandes vẫn còn có thể tăng thêm khi Man United vẫn còn trận đấu cuối cùng với Brighton vào ngày mai. Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha có thêm ít nhất 1 kiến tạo, Bruno Fernandes sẽ vượt qua Thierry Henry và Kevin De Bruyne trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Nếu đồng đội của tiền vệ này làm tốt hơn, số 8 của Man United có lẽ đã sớm có được danh hiệu này. Theo thống kê, Bruno Fernandes có tới 132 đường chuyền có thể tạo ra bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn 43 đường chuyền so với người xếp thứ hai là Szoboszlai của Liverpool.

Phần thưởng này là sự công nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của Bruno Fernandes. Nên nhớ rằng, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của Ngoại hạng Anh được tính cả phiếu bầu của người hâm mộ lẫn hội đồng các chuyên gia bóng đá tại Anh.

Trước đó, Bruno Fernandes đã được nhận phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do nội bộ Man United bình chọn và giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do khán giả bình chọn mang tên Sir Matt Busby. Đây là lần thứ 5 tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được danh hiệu này.

Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá của Anh bầu chọn làm “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Man United nhận được vinh dự này kể từ sau khi Rooney đạt được vào năm 2010.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang là ứng viên sáng giá cho giải thưởng tương tự do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh bình chọn. Đối thủ của Bruno Fernandes sẽ là cặp đôi Gabriel và Declan Rice của Arsenal.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
MU đặt cược vào Carrick: Sứ mệnh tìm lại ngai vàng Ngoại hạng Anh
MU đặt cược vào Carrick: Sứ mệnh tìm lại ngai vàng Ngoại hạng Anh

Michael Carrick được lựa chọn với nhiệm vụ đưa MU chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 21 trong lịch sử, sau khi vượt qua nhiều ứng viên giàu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/05/2026 17:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN