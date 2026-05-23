Bruno Fernandes giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2025/26

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa thông báo Bruno Fernandes là cầu thủ đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26”. Đội trưởng của Man United đã có màn trình diễn tuyệt vời trong mùa giải vừa qua với 8 bàn thắng và 20 kiến tạo giúp đoàn quân của Micheal Carrick đạt hạng 3 chung cuộc, qua đó có vé dự Champions League mùa sau.

Con số 20 kiến tạo của Bruno Fernandes vẫn còn có thể tăng thêm khi Man United vẫn còn trận đấu cuối cùng với Brighton vào ngày mai. Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha có thêm ít nhất 1 kiến tạo, Bruno Fernandes sẽ vượt qua Thierry Henry và Kevin De Bruyne trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Nếu đồng đội của tiền vệ này làm tốt hơn, số 8 của Man United có lẽ đã sớm có được danh hiệu này. Theo thống kê, Bruno Fernandes có tới 132 đường chuyền có thể tạo ra bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn 43 đường chuyền so với người xếp thứ hai là Szoboszlai của Liverpool.

Phần thưởng này là sự công nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của Bruno Fernandes. Nên nhớ rằng, giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của Ngoại hạng Anh được tính cả phiếu bầu của người hâm mộ lẫn hội đồng các chuyên gia bóng đá tại Anh.

Trước đó, Bruno Fernandes đã được nhận phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do nội bộ Man United bình chọn và giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do khán giả bình chọn mang tên Sir Matt Busby. Đây là lần thứ 5 tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được danh hiệu này.

Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá của Anh bầu chọn làm “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Man United nhận được vinh dự này kể từ sau khi Rooney đạt được vào năm 2010.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang là ứng viên sáng giá cho giải thưởng tương tự do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh bình chọn. Đối thủ của Bruno Fernandes sẽ là cặp đôi Gabriel và Declan Rice của Arsenal.