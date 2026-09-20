Tin mới nhất bóng đá trưa 20/9: Tottenham lại thua, De Zerbi tự chê đội nhà

Tottenham lại thua, De Zerbi tự chê đội nhà

Tottenham đã ghi bàn nhưng trận thua 2-3 trước Aston Villa khiến họ vẫn chưa có chiến thắng từ đầu mùa giải. Sau trận HLV Roberto De Zerbi cho biết: “Trong sự nghiệp làm công việc HLV 14 năm qua, tôi chưa từng thấy một đội bóng như chúng tôi. Quá thiếu ổn định, quá vụn vỡ”.

HLV Roberto De Zerbi

Hội fan Hồi giáo của MU yêu cầu Jim Ratcliffe biến khỏi CLB

Hội các cổ động viên Hồi giáo của MU (MUMSC) mới đây đã ra thông cáo kêu gọi tỷ phú Jim Ratcliffe rời MU sau khi đưa ra những bình luận xúc phạm dân nhập cư, bên cạnh việc điều hành CLB khá tệ. Thông điệp của MUMSC có đoạn: “Cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên đội bóng, các cảnh sát bảo vệ sân, và tất nhiên các CĐV, chúng ta đều đến từ nhiều nước, nhiều nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo, nhưng chung tình yêu và trách nhiệm với MU”.

“Sau nhiều năm sa sút, đi kèm những lời hứa hão, MUMSC đã mất niềm tin vào ban lãnh đạo hiện tại của CLB và đã đến lúc phải thay đổi. Nhà Glazer và Jim Ratcliffe phải ra đi, họ không đặt lợi ích của MU lên đầu và coi thường sự ủng hộ của những người đặt trọn tình yêu cho đội bóng”.

Amorim hỏi ngược phóng viên

HLV Ruben Amorim gần đây đang có sự khó chịu với một bộ phận truyền thông Italia và trong cuộc họp báo mới đây ông đã được phóng viên hỏi rằng đây có phải lúc ngưng thử nghiệm và dùng đội hình mạnh nhất cho AC Milan. Amorim hỏi ngược lại phóng viên đó rằng đội hình mạnh nhất là thế nào, và khi phóng viên này đưa ra lựa chọn cho từng vị trí thì bị Amorim vặn vẹo lại.

Amorim sau đó nói: “Các anh tuần trước kêu tôi không nên cho Modric đá rồi bây giờ lại hỏi tại sao Modric không đá. Bọn tôi đá 3 trận/tuần nên phải thay đổi đội hình xuất phát, thế nếu là các anh thì sẽ làm thế nào, giữ nguyên đội hình đá cả mùa giải?”.

Rosenior ăn mừng “cà khịa” trước CLB cũ gây ra ẩu đả

Paris FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Strasbourg trên sân nhà để tiếp tục đứng trong top đầu của Ligue 1 với 3 thắng sau 5 vòng đấu bất bại. Đáng nói là sau trận, HLV Liam Rosenior của Paris FC đã ra ăn mừng ngay trước khán đài của các CĐV Strasborg dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai đội. Rosenior đã dẫn dắt Strasbourg trước khi thất bại ở Chelsea, và hành động mới đây có thể dẫn tới án phạt từ ban tổ chức Ligue 1.

Javier Aguirre dẫn dắt Valencia

CLB Valencia với chỉ 4 điểm sau 6 vòng ở La Liga đã sa thải Carlos Corberan cách đây 1 tuần và mới đây họ đã bổ nhiệm Javier Aguirre thay thế. Aguirre chính là HLV trưởng tuyển Mexico tại World Cup và ông đã có kinh nghiệm dày dạn trong việc giải cứu các CLB ngấp nghé trụ hạng ở châu Âu. Valencia sẽ là đội Tây Ban Nha thứ 7 được Aguirre dẫn dắt trong sự nghiệp.