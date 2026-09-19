Tin mới nhất bóng đá tối 19/9: Sao Việt kiều Đăng Khoa được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam

Sao Việt kiều Đăng Khoa được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam

Tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa đã được HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung vào danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, thay trung vệ Nguyễn Thành Chung bị chấn thương. Như vậy, Đăng Khoa sẽ là cầu thủ thứ 4 của CLB Công an TP.HCM góp mặt trong đợt tập trung ĐTQG lần này, bên cạnh thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nhật Minh tiền đạo Willams Minh Hoàng.

Đăng Khoa được gọi bổ sung lên ĐT Việt Nam

Sao Atletico Madrid ủng hộ Yamal giành Quả bóng vàng

Tiền vệ Alex Baena của Atletico Madrid lên tiếng ủng hộ Lamine Yamal giành Quả bóng vàng năm nay, xếp cầu thủ chạy cánh tuổi teen của Barcelona trên Rodri và Lionel Messi trong top 3.

Khi được DAZN đề nghị chọn ra 3 ứng viên yêu thích, Baena nói: “Với tôi, điều đó quá rõ ràng. Top 3 của tôi sẽ là Yamal, Rodri và Messi. Với tôi, Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới; Rodri đã cho thấy đẳng cấp của mình tại World Cup, cậu ấy là cầu thủ hay nhất World Cup. Còn những gì Messi làm được ở tuổi 39 trong mùa giải này là điều mà rất ít cầu thủ có thể đạt tới”.

Arsenal cân nhắc cho sao trẻ đi tu nghiệp

Theo BBC, Arsenal để tài năng tuổi teen Max Dowman ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1 nếu điều đó giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của cầu thủ mới 16 tuổi. HLV Mikel Arteta dự định đánh giá tình hình của Dowman trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh Luton của Jack Wilshere đã bày tỏ sự quan tâm tới một thương vụ cho mượn.

Dù chưa được ra sân tại Premier League mùa này, Dowman đã trở lại tâm điểm chú ý với cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước Ipswich Town tại League Cup.

Harry Kane tâng bốc Olise

Harry Kane đã đánh giá cao những gì Michael Olise mang đến cho Bayern Munich, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Khả năng xử lý bóng của tuyển thủ Pháp đã được thể hiện rõ kể từ khi anh đến Bayern Munich, nhưng Kane cho rằng cá tính của Olise cũng có giá trị không kém đối với đội bóng xứ Bavaria.

Chia sẻ về người đồng đội tại Bayern Munich, Kane nói: “Olise là một người có tính cách rất tuyệt vời. Một cầu thủ đáng kinh ngạc. Mỗi người đều có cách chơi bóng và cách thể hiện bản thân ngoài sân cỏ riêng. Thật vui khi được chơi bên cạnh cậu ấy”.

Raphinha nói rõ cảm nhận về vị trí mới tại Barcelona

Raphinha đang khởi đầu mùa giải mới theo cách đặc biệt bùng nổ khi đã ghi 11 bàn sau 7 trận trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, tiền đạo người Brazil hài hước thừa nhận việc thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm có thể khó khăn đến mức nào trong cuộc phỏng vấn với chương trình Tu Diras của RAC1.

Raphinha nói: “Chơi quay lưng về phía các trung vệ rất khó vì họ sẽ đá bạn vài cái. Tôi có thể thích nghi với bất kỳ vị trí nào mình thi đấu; bạn phải có tâm lý phù hợp... Có vẻ như tôi là một tiền đạo cắm giỏi hơn một cầu thủ chạy cánh, và tôi không hề biết điều đó”.

Người cũ MU có bến đỗ mới, sắp đối đầu Messi

Mới đây, FC Cincinnati - đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) đã thông báo chiêu mộ thành công cựu hậu vệ MU Tyrell Malacia. Ngôi sao người Hà Lan đặt bút ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn hợp đồng tới hết mùa 2027/28 .

Malacia, 27 tuổi, gia nhập MU từ Feyenoord vào năm 2022. Giai đoạn đầu, anh gây ấn tượng dưới thời HLV Erik ten Hag, nhưng những chấn thương dai dẳng khiến đà phát triển của anh bị giái đoạn. Tổng cộng, hậu vệ trái người Hà Lan có 50 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường.

Sao Barcelona tố Atletico xử tệ với Alvarez

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh "RAC1", đội trưởng Barcelona, ​​Raphinha, đã chỉ trích Atletico Madrid về cách giải quyết vụ lùm xùm liên quan tới tương lai của tiền đạo Julian Alvarez. Mùa hè vừa qua, Alvarez có nhiều động thái nổi loạn để tìm cách gia nhập Barca nhưng bất thành vì thái độ cứng rắn từ Atletico.

"Tôi không hiểu Atletico đã làm gì, bởi vì nếu một cầu thủ cảm thấy không thoải mái ở đâu đó, và tôi đang nói về chính mình, thì rất khó để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Alvarez đã bày tỏ rõ mong muốn ra đi của mình", trích lời Raphinha.

HLV Jesus tuyên bố cho Felix đá cắm

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Jorge Jesus mong muốn cho Felix đá ở cắm thay vì đá cánh: "Đối với tôi, Felix không phải là cầu thủ chạy cánh. Ít nhất theo ý kiến ​​của tôi, đó không phải là vị trí tốt nhất của cậu ấy. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là trong một số trận đấu, mà tùy thuộc vào sự điều chỉnh chiến thuật, cậu ấy không thể chơi ở vị trí đó.

HLV Jesus muốn Felix chơi tiền đạo cắm, vị trí mà Ronaldo đảm nhiệm ở ĐT Bồ Đào Nha

Nhưng Felix sẽ luôn là một tiền đạo lùi và cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Thực tế, theo thời gian, tôi tin rằng Felix sẽ ngày càng trở thành một tiền đạo cắm thực thụ. Tôi không hề nghi ngờ điều đó".

JJ Gabriel đàm phán với Barcelona

JJ Gabriel đang thu hút sự quan tâm từ một số câu lạc bộ Ngoại hạng Anh, cũng như Real Madrid, Barcelona, ​​Paris Saint-Germain và Bayern Munich, sau khi ngôi sao này yêu cầu được rời khỏi MU. Hiện tại, theo nhà báo Ben Jacobs, JJ Gabriel đang ở thành phố Barcelona để đàm phán về bước đi tiếp theo của mình.

Việc anh có mặt ở Barcelona diễn ra ngay sau khi ngừng tập luyện cùng đội trẻ của "Quỷ đỏ". Trong khi đó, Real Madrid chào mới JJ Gabriel bằng việc sẵn sàng đưa anh vào đội Castilla thay vì các đội trẻ hơn.

Emery tin Tottenham vẫn sẽ vào top 4

Trước ngày Aston Villa gặp Tottenham ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, HLV Emery vẫn tin tưởng Spurs lọt top 4 Ngoại hạng Anh dù phong độ của "Gà trống" thành London rất tệ: "Họ đang ở trong tình thế tương tự như chúng ta vào đầu mùa giải, nhưng họ có tiềm năng rất lớn. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để chiêu mộ nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng cũng cần thời gian để toàn đội hòa nhập và thực sự hiểu cũng như áp dụng triết lý, chiến thuật của huấn luyện viên.

Flick tin tưởng Szczesny

Thủ môn Garcia sẽ phải nghỉ ngơi 1 thời gian do chấn thương. Dự kiến Barcelona sẽ phải dùng Szczesny trong thời gian tới. HLV Flick cho biết bản thân tin tưởng vào thủ môn này: "Chúng tôi đã vô địch La Liga với cậu ấy, và cậu ấy là người chịu trách nhiệm chính trong khung gỗ. Đối với chúng tôi, cậu ấy là một thủ môn xuất sắc".