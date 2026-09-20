Arsenal thua sốc 0-3: Arteta thừa biết "Pháo thủ" gặp rắc rối từ pha ném biên đầu tiên

Các bàn thắng của Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andres đã mang lại chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 dành cho Brighton trước Arsenal. Sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình đánh mất điểm lần đầu tiên trong mùa giải này, Arteta nói rằng Arsenal không có lý do gì để bào chữa.

Chiến lược gia này chia sẻ: "Tôi vô cùng thất vọng, nhưng trước hết, chúng ta phải chúc mừng Brighton vì chiến thắng này là xứng đáng. Họ là đội chơi tốt hơn.

Sự trầm ngâm của HLV Arteta

Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trong pha tranh chấp đầu tiên, pha tranh chấp thứ hai và điều đó đã đẩy chúng tôi vào thế khó. Chúng tôi mắc rất nhiều lỗi, không có nguyên tắc chơi bóng nào và luôn ở thế bị động. Suy cho cùng, đây là bài học lớn đối với toàn đội".

HLV Arteta còn thừa nhận ông biết Arsenal gặp khó ngay từ quả ném biên: "Cả 2 đội đều hiểu trận đấu này khó khăn. Brighton tấn công tốt hơn. Sau khi tranh chấp bóng, họ đều giành được bóng. Ngay từ pha ném biên đầu tiên, rõ ràng là chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi chơi cực kỳ tệ và không tôn trọng trận đấu.

Phải dành lời khen cho Brighton. Nhưng thất bại này không làm giảm đi giá trị mà toàn đội đã làm được trong vài tuần qua. Chúng ta phải chắc chắn rút ra bài học vì điều này có thể xảy ra lần nữa".

Việc để thua trắng 0-3 khiến Arsenal tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. "Pháo thủ" có cùng 12 điểm với Man City, nhưng hiệu số bàn thắng - bàn thua kém "The Citizens" (+4 so với +6). Nhưng nên nhớ Man City chưa thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh.