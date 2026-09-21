Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ở ASIAD ngày 21/9: Bóng đá nữ đấu Thái Lan, bóng chuyền nữ gặp Indonesia

Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ở ASIAD, ngày 21/9

Giờ Môn VĐV Việt Nam / Đội tuyển Nội dung Vòng/Trận đấu 07:00 Wushu Nguyễn Thị Hiền Trường quyền nữ Chung kết 07:45 Bắn súng Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang Súng trường cá nhân nam Vòng loại 08:00 TDDC ĐT Việt Nam Các nội dung nam Vòng loại 08:00 Karate Phạm Minh Đức - Campuchia Kata đơn nam Vòng loại 08:10 Wushu Nguyễn Trọng Lâm Thái cực quyền nam Tính điểm 08:34 Bơi Phạm Thanh Bảo 100m ếch nam Vòng loại 08:46 Bơi Võ Thị Mỹ Tiên 200m hỗn hợp nữ Vòng loại 09:00 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Trung Quốc Nam Vòng bảng B 09:01 Bơi Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc 4x200m tự do nam Vòng loại 10:00 Boxing Nguyễn Đức Ngọc - Qatar 70kg nam Vòng loại 10:30 Bắn súng — Súng trường cá nhân nam Chung kết 11:00 Bóng chuyền trong nhà Việt Nam - Indonesia Nữ Phân hạng 5-8 11:00 Bóng chuyền bãi biển Việt Nam - Indonesia Nam Vòng bảng C 11:30 Karate Khuất Hải Nam - Nhật Bản Kumite nam -67kg Vòng loại 12:10 Karate Nguyễn Thị Diệu Ly - Trung Quốc Kumite nữ -68kg Tứ kết 12:30 Wushu Nguyễn Trọng Lâm Thái cực kiếm nam Tính điểm 15:42 Bơi Phạm Thanh Bảo* 100m ếch nam Chung kết 15:58 Bơi Võ Thị Mỹ Tiên* 200m hỗn hợp nữ Chung kết 16:20 Wushu Nguyễn Thị Thu Thủy - Kazakhstan 60kg nữ Vòng loại 16:23 Bơi Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc* 4x200m tự do nam Chung kết 17:30 Bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan Bảng E Vòng bảng 17:30 Wushu Đinh Văn Tâm - Philippines 56kg nam Vòng loại 18:00 Wushu Hứa Văn Đoàn - Kazakhstan 60kg nam Vòng loại 18:50 Wushu Nguyễn Khắc Kiên - Lào 65kg nam Vòng loại

Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu sôi động với nhiều nội dung trải dài từ sáng đến tối. Các VĐV sẽ tranh tài ở bắn súng, Wushu, Karate, TDDC, bơi, boxing, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà và bóng đá nữ.

Từ 7h, Nguyễn Thị Hiền thi chung kết Trường quyền nữ, mở đầu cho một ngày đáng chú ý của Wushu Việt Nam. Nguyễn Trọng Lâm tiếp tục tranh tài ở Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam. Trong khi đó, TDDC và bơi lội cũng đồng loạt xuất trận từ buổi sáng.

Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo thi 100m ếch nam, còn đội tiếp sức 4x200m tự do nam với Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội tranh tài từ vòng loại tới chung kết trong ngày.

Buổi trưa, Karate có Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly thi đấu. Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia ở trận phân hạng 5-8, trong khi bóng chuyền bãi biển nam lần lượt gặp Trung Quốc và Indonesia.

Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan lúc 17h30, cùng các trận Wushu của Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên.