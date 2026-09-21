Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ở ASIAD ngày 21/9: Bóng đá nữ đấu Thái Lan, bóng chuyền nữ gặp Indonesia
Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài dày đặc tại ASIAD 2026, với nhiều nội dung quan trọng từ võ thuật, bơi lội đến bóng đá, bóng chuyền và bắn súng.
Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ở ASIAD, ngày 21/9
|Giờ
|Môn
|VĐV Việt Nam / Đội tuyển
|Nội dung
|Vòng/Trận đấu
|07:00
|Wushu
|Nguyễn Thị Hiền
|Trường quyền nữ
|Chung kết
|07:45
|Bắn súng
|Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang
|Súng trường cá nhân nam
|Vòng loại
|08:00
|TDDC
|ĐT Việt Nam
|Các nội dung nam
|Vòng loại
|08:00
|Karate
|Phạm Minh Đức - Campuchia
|Kata đơn nam
|Vòng loại
|08:10
|Wushu
|Nguyễn Trọng Lâm
|Thái cực quyền nam
|Tính điểm
|08:34
|Bơi
|Phạm Thanh Bảo
|100m ếch nam
|Vòng loại
|08:46
|Bơi
|Võ Thị Mỹ Tiên
|200m hỗn hợp nữ
|Vòng loại
|09:00
|Bóng chuyền bãi biển
|Việt Nam - Trung Quốc
|Nam
|Vòng bảng B
|09:01
|Bơi
|Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc
|4x200m tự do nam
|Vòng loại
|10:00
|Boxing
|Nguyễn Đức Ngọc - Qatar
|70kg nam
|Vòng loại
|10:30
|Bắn súng
|—
|Súng trường cá nhân nam
|Chung kết
|11:00
|Bóng chuyền trong nhà
|Việt Nam - Indonesia
|Nữ
|Phân hạng 5-8
|11:00
|Bóng chuyền bãi biển
|Việt Nam - Indonesia
|Nam
|Vòng bảng C
|11:30
|Karate
|Khuất Hải Nam - Nhật Bản
|Kumite nam -67kg
|Vòng loại
|12:10
|Karate
|Nguyễn Thị Diệu Ly - Trung Quốc
|Kumite nữ -68kg
|Tứ kết
|12:30
|Wushu
|Nguyễn Trọng Lâm
|Thái cực kiếm nam
|Tính điểm
|15:42
|Bơi
|Phạm Thanh Bảo*
|100m ếch nam
|Chung kết
|15:58
|Bơi
|Võ Thị Mỹ Tiên*
|200m hỗn hợp nữ
|Chung kết
|16:20
|Wushu
|Nguyễn Thị Thu Thủy - Kazakhstan
|60kg nữ
|Vòng loại
|16:23
|Bơi
|Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc*
|4x200m tự do nam
|Chung kết
|17:30
|Bóng đá nữ
|Việt Nam - Thái Lan
|Bảng E
|Vòng bảng
|17:30
|Wushu
|Đinh Văn Tâm - Philippines
|56kg nam
|Vòng loại
|18:00
|Wushu
|Hứa Văn Đoàn - Kazakhstan
|60kg nam
|Vòng loại
|18:50
|Wushu
|Nguyễn Khắc Kiên - Lào
|65kg nam
|Vòng loại
Ngày 21/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu sôi động với nhiều nội dung trải dài từ sáng đến tối. Các VĐV sẽ tranh tài ở bắn súng, Wushu, Karate, TDDC, bơi, boxing, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà và bóng đá nữ.
Từ 7h, Nguyễn Thị Hiền thi chung kết Trường quyền nữ, mở đầu cho một ngày đáng chú ý của Wushu Việt Nam. Nguyễn Trọng Lâm tiếp tục tranh tài ở Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam. Trong khi đó, TDDC và bơi lội cũng đồng loạt xuất trận từ buổi sáng.
Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo thi 100m ếch nam, còn đội tiếp sức 4x200m tự do nam với Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội tranh tài từ vòng loại tới chung kết trong ngày.
Buổi trưa, Karate có Khuất Hải Nam và Nguyễn Thị Diệu Ly thi đấu. Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia ở trận phân hạng 5-8, trong khi bóng chuyền bãi biển nam lần lượt gặp Trung Quốc và Indonesia.
Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan lúc 17h30, cùng các trận Wushu của Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2026 23:21 PM (GMT+7)