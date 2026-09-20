Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Brighton áp sát top 2, Man City chờ tận dụng Arsenal sảy chân

5 trận đấu đã diễn ra trong buổi tối thứ Bảy 19/9 và cục diện bảng xếp hạng Premier League đã có thay đổi đáng kể từ kết quả của trận đấu này. Điểm nhấn là thắng lợi đậm bất ngờ 3-0 của Brighton trên sân nhà trước Arsenal, mùa thứ 3 liên tiếp Brighton đã đánh gục các đội đương kim vô địch trên sân nhà.

Trận thắng này đã đưa họ không những áp sát khu vực đầu bảng, mà còn mở ra cơ hội cho Man City độc chiếm vị trí dẫn đầu. Brighton đã vươn lên thứ 3 và họ chỉ kém Arsenal lẫn Man City có 1 điểm. Họ đã ghi 16 bàn từ đầu mùa và con số này đang gấp đôi cả 2 đội đầu bảng.

Brighton leo lên top 3 sau khi vùi dập Arsenal và đang là đội ghi bàn số 1 của giải

Trong khi đó Man City chỉ cần 1 điểm trước Sunderland tối nay (20h, 20/9) để ngôi đầu là của riêng họ, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Enzo Maresca muốn thắng để tạo cách biệt. Man City sẽ có lý do để thắng trận này hơn nữa, bởi sau đợt FIFA Days họ sẽ có màn so tài hứa hẹn khó khăn trước Liverpool, chưa kể sau trận đó họ sẽ gặp PSG ở Cúp C1.

Cùng lúc Arsenal nhận thất bại đầu tiên, một đội trước đó bất bại cũng đã thua. Hull City để thủng lưới tới 2 bàn chỉ sau 7 phút và những nỗ lực của họ chỉ đủ để rút ngắn tỷ số trước khi thua 1-2 trước Newcastle. Trận thắng này đưa Newcastle lên thứ 8 và họ xếp ngay sau Hull, hai đội bằng điểm nhưng Hull vẫn hơn hiệu số.

Nói đến bất bại, Everton sau 3 vòng liên tiếp toàn hòa đã trở lại chiến thắng khi đánh bại Ipswich Town trong thế hơn người. Bàn thắng duy nhất của Thierno Barry ở đầu trận kết hợp với việc Ipswich mất người do thẻ đỏ từ phút 67 đã giúp Everton leo lên thứ 5, chỉ kém top đầu có 3 điểm.

Everton vẫn chưa thua trận nào từ đầu mùa và đã có mặt trong top 5

Nếu 3 trận đầu tiên liên quan đến những đội chưa thua cho tới trước vòng, 2 trận còn lại liên quan đến các đội chưa thắng, thậm chí chưa ghi bàn và cả chưa có điểm. Tottenham - Aston Villa là cặp đấu giữa 2 đội chưa thắng và Spurs còn chưa có bàn, rốt cuộc Tottenham đã ghi được tận 2 bàn nhưng đó là sau khi Aston Villa đã nã 3 bàn vào lưới họ, trong đó có bàn đầu tiên của Johan Manzambi, cầu thủ trẻ hay nhất Europa League 2025/26.

Trận thắng 3-2 đưa Aston Villa leo lên thứ 15 trên BXH, mặc dù vị trí của họ có thể bị đẩy tụt xuống dưới trong buổi tối Chủ nhật. Tottenham thì đang đứng thứ 19, chỉ hơn điểm mỗi Fulham, và họ lại phải đợi sang vòng sau để tìm thắng lợi đầu tay, mà trận đó họ gặp MU, đội tối nay sẽ gặp Fulham (22h30, 20/9).

Lampard ôm Dasilva ăn mừng sau chiến thắng đầu tay của Coventry

Còn ở cặp đấu muộn nhất trong ngày, Coventry không những đã ghi bàn đầu tiên, có điểm đầu tiên mà có luôn cả chiến thắng đầu tiên từ khi trở lại Premier League. Lãnh 24 cú sút từ phía Nottingham Forest, nhưng Coventry đã thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Dasilva ở hiệp 2 từ một pha phất bóng thẳng từ thủ môn.

Đây không chỉ là những thứ "đầu tiên" của mùa giải, mà còn là bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên ở Premier League cho CLB của HLV Frank Lampard sau 25 năm, hơn 9200 ngày chờ đợi. Coventry leo lên thứ 18 với cùng 3 điểm như Bournemouth và Crystal Palace nhưng thua về hiệu số.

BXH Premier League sau ngày 19/9