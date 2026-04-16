Tin mới nhất bóng đá sáng 16/4: MU chốt mua trò cũ Amorim, Mbappe vượt Messi ở Cúp C1

MU chốt mua trò cũ Amorim

Theo Football Insider, MU đã xác định ngôi sao của Sporting CP, Morten Hjulmand, là "ứng cử viên sáng giá" để tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trước đó, Man City cũng quan tâm đến tuyển thủ quốc gia Đan Mạch, nhưng MU mới là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của anh do "Nửa xanh thành Manchester" ưu tiên Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Hjulmand

Hjulmand, 26 tuổi, khoác áo Sporting từ năm 2023 và có quãng thời gian làm việc với Ruben Amorim - cựu HLV trưởng MU. Football Insider nhấn mạnh, tiền vệ trung tâm này đang nỗ lực chuyển đến Ngoại hạng Anh để tìm kiếm thử thách mới.

Mbappe vượt Messi, lập kỳ tích ở Cúp C1

Với pha lập công ở trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid, Kylian Mbappe đã cán mốc 70 bàn tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Theo thống kê, tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 70 bàn trong lịch sử giải đấu khi 27 tuổi 116 ngày. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Lionel Messi (27 tuổi 134 ngày).

Rộ tin Newcastle nhắm HLV Mourinho

Theo talkSPORT, HLV Jose Mourinho đang trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí "thuyền trưởng" Newcastle nếu đội bóng này chia tay Eddie Howe vào mùa hè. Giới chủ Saudi Arabia được cho là "bị thu hút bởi ý tưởng bổ nhiệm một nhân vật đẳng cấp thế giới để dẫn dắt giai đoạn tiếp theo của Newcastle".

Mourinho hiện đang cầm Benfica, nhưng chưa bao giờ giấu giếm mong muốn trở lại Ngoại hạng Anh, Trong quá khứ, ông từng gặt hái thành công khi nắm quyền ở Chelsea, MU và Tottenham.

Dembele hé lộ nơi trưng bày danh hiệu Quả bóng vàng

Trả lời phỏng vấn trên kênh CBS Sports Golazo, Ousmane Dembele khiến các khách mời bật cười khi tiết lộ, anh trưng bày danh hiệu Quả bóng vàng 2025 bên cạnh chiếc TV trong nhà riêng, thay vì cất tại két sắt hay một nơi an toàn nào đó: "Nó ở ngay trước TV. Giống như khi bạn còn nhỏ, mẹ bạn đặt những chiếc cúp bên cạnh TV vậy".