Sassuolo vs Como 17/04/26 - Trực tiếp
2
1
St. Pauli vs Köln
-
-
Inter Milan vs Cagliari
-
-
Lens vs Toulouse
-
-
Ninh Bình vs PVF-CAND
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
-
-
Brentford vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
-
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
-
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
-
-
Lorient vs Olympique Marseille
-
-
Napoli vs Lazio
-
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
-
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
-
-
Roma vs Atalanta
-
-
Chelsea vs Manchester United
-
-
Lille vs Nice
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
-
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Aston Villa vs Sunderland
-
-
Everton vs Liverpool
-
-
Nottingham Forest vs Burnley
-
-
Hellas Verona vs Milan
-
-
Monaco vs Auxerre
-
-
Manchester City vs Arsenal
-
-
Bayern Munich vs Stuttgart
-
-
Juventus vs Bologna
-
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
-
-
Lecce vs Fiorentina
-
-
Crystal Palace vs West Ham United
-
-
Athletic Club vs Osasuna
-
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
-
-
Real Madrid vs Alavés
-
-
Girona vs Real Betis
-
-
Elche vs Atlético de Madrid
-
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
-
-
Burnley vs Manchester City
-
-
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-

Trước trận gặp U17 Việt Nam, HLV Indonesia thừa nhận ‘còn rất ít hy vọng đi tiếp’

TPO - HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia đang kêu gọi tinh thần chiến đấu của các học trò. Tuy nhiên ông cũng phải thừa nhận rằng tình hình không ủng hộ đội nhà...

Cửa vào bán kết của U17 Indonesia đang hẹp lại sau cú sẩy chân thua 0-1 trước U17 Malaysia, Thất bại này khiến thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto rơi xuống vị trí thứ 3, mới có 3 điểm sau 2 trận.

Trước đó, Indonesia từng khởi đầu đầy hứng khởi bằng chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, song kết quả đó không đủ giúp họ duy trì lợi thế khi bước vào cuộc đua quyết định. Trận thua Malaysia đẩy chủ nhà vào tình cảnh buộc phải thắng ở lượt cuối.

Không những vậy, họ còn phải thắng thật đậm trước U17 Việt Nam. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu nhìn vào những gì các học trò của HLV Cristiano Roland đã thể hiện từ đầu chiến dịch.

U17 Việt Nam đang thể hiện sức công phá bùng nổ

Dù vậy, HLV Kurniawan vẫn chưa từ bỏ niềm tin. Ông thừa nhận cơ hội vào bán kết của Indonesia là rất nhỏ, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. "Đúng là rất nhỏ. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Bây giờ, chúng tôi phải nhìn lại trận đấu đã qua để rút ra được bài học", vị HLV U17 Indonesia nói.

Theo nhà cầm quân này, thất bại trước Malaysia là lời cảnh báo rõ ràng rằng các cầu thủ trẻ Indonesia phải duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến đội bóng phải trả giá đắt, như bàn thua vừa qua. "Chúng tôi cần tiến bộ sau cú ngã vừa qua. Tôi luôn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng và hãy nhẹ nhàng vì các cầu thủ chưa đầy 17 tuổi".

Vấn đề lớn nhất của U17 Indonesia lúc này không chỉ nằm ở việc họ phải đánh bại U17 Việt Nam, mà còn ở chỗ phải nghe ngóng các trận khác. Trong khi Indonesia phải chơi một trận “sinh tử”, Malaysia lại chỉ gặp Timor Leste, đội bị đánh giá yếu hơn đáng kể. Điều đó đồng nghĩa, ngay cả khi nỗ lực đến cùng, Indonesia vẫn cần may mắn song hành.

Theo thể thức giải, chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Bởi vậy, cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn với Indonesia, nhưng rõ ràng đã hẹp đi rất nhiều. Trong thế khó, điều Garuda Muda cần làm trước tiên là chiến đấu hết mình trước Việt Nam, trước khi hy vọng phép màu xuất hiện ở chặng cuối.

Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 Macau (TQ): Hiệp một định đoạt (Vòng loại châu Á)
(Bảng C vòng loại U17 châu Á) U17 Việt Nam giải quyết đối thủ U17 Macau (TQ) ngay trong hiệp đấu thứ nhất.

-17/04/2026 15:19 PM (GMT+7)
