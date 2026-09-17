Tin mới nhất bóng đá sáng 17/9: Al Nassr được khuyên "đuổi" Ronaldo sau thảm bại

Al Nassr được khuyên "trảm" Ronaldo

Phát biểu trên chương trình "Doreena Ghair", Fahd Al-Hurifi, huyền thoại một thời của Al-Nassr đã lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo sau khi thảm bại 0-4 của đội bóng trước Al Ain ở AFC Champions League Elite. Theo Al-Hurifi, Ronaldo không mang lại lợi ích cả trong lẫn ngoài chuyên môn cho Al Nassr:

"Ronaldo không đóng góp gì cho Al-Nassr và sự hiện diện của cậu ấy không có ý nghĩa gì đối với câu lạc bộ, cậu ấy cần phải bị sa thải ngay lập tức. Ronaldo chưa mang về được danh hiệu lớn nào và ngay cả về mặt tiếp thị, câu lạc bộ cũng không thu được lợi ích gì từ cậu ấy".

Ronaldo bị chỉ trích

Atletico ra điều kiện để Alvarez ra đi

Theo nhà báo người Tây Ban Nha Pipe Estrada, giám đốc điều hành Miguel Ángel Gil Marín của Atletico đã hứa với Julian Alvarez rằng đội bóng sẽ giảm mức phí giải phóng hợp đồng nếu anh vượt qua cột mốc 20 bàn thắng trong mùa giải này. Hiện tại, điều khoản "chuộc thân" của Alvarez lên tới 500 triệu euro, con số khiến mọi đội bóng phải e ngại. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Alvarez không thể rời Atletico để tới Barcelona mùa hè vừa qua.

ĐT Tây Ban Nha giữ chân HLV De La Fuente tới World Cup 2030

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Thế giới, chủ tịch ên đoàn bóng đá Tây Ban Nh, Rafael Louzán xác nhận huấn luyện viên Luis de la Fuente đã chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 2 năm để dẫn dắt ĐT "Xứ sở bò tót".

Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên ​​sẽ hết hạn sau EURO 2028 và với động thái mới đây, nhà cầm quân 65 tuổi sẽ tại vị tới World Cup 2030, giải đấu mà Tây Ban Nha là đương kim vô địch. Không chỉ vậy, theo AS, De La Fuente cũng trở thành một trong những huấn luyện viên được trả lương cao nhất hiện nay.

Cựu sao MU Martial sắp gia nhập đội La Liga

Theo Foot Mercato, Anthony Martial sắp đạt thỏa thuận gia nhập Malaga, đội bóng đang thi đấu tại La Liga, dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đôi bên đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng và mọi thứ tiến triển rất tốt đẹp.

Martial, 30 tuổi, đang thất nghiệp sau khi bị CF Monterrey của Mexico chấm dứt hợp đồng hồi tháng 7. Về phía Maaga, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng La Liga mùa giải 2026/27 mùa hè này và hiện xếp thứ 18.