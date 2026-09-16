Tin mới nhất bóng đá sáng 16/9: HLV Amorim đặt mục tiêu vô địch Europa League cùng Milan

HLV Amorim đặt mục tiêu vô địch Europa League cùng Milan

HLV Ruben Amorim khẳng định AC Milan không chấp nhận những mục tiêu “vừa đủ” tại Europa League mùa này. Trước trận mở màn gặp Benfica, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh mục tiêu rõ ràng của “Rossoneri” là cạnh tranh chức vô địch, bất kể đối thủ là ai.

HLV Amorim đặt tham vọng lớn cùng AC Milan

Amorim thừa nhận giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và Milan chưa thể tự nhận là ứng viên số một. Tuy nhiên, ông tin rằng với một đội hình đủ chiều sâu, cùng sự tập trung và tránh được chấn thương, Milan có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. “Mục tiêu rõ ràng của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng ở giải đấu này”, Amorim tuyên bố.

Dugarry chỉ trích HLV De Zerbi: “Một vụ cướp thực sự!”

Cựu tiền đạo Barcelona và Milan, Christophe Dugarry, công khai chỉ trích HLV Roberto De Zerbi trong bối cảnh Tottenham khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. “Spurs” đang trải qua chuỗi trận không thắng tại Premier League và đã hơn 400 phút không ghi bàn.

Dugarry đặt dấu hỏi về năng lực của chiến lược gia người Italia khi dẫn dắt một đội bóng lớn như Tottenham. Trả lời RMC Sport, ông thẳng thừng nhận xét De Zerbi chưa phải “bảo chứng tuyệt đối” ở cấp độ đỉnh cao. Dugarry đặc biệt gay gắt với bản hợp đồng 5 năm của De Zerbi: “Những gì ông ấy làm được là một vụ cướp thực sự, thậm chí không cần đeo mặt nạ”.

Juventus nhắm Madueke, Arsenal cân nhắc cho mượn

Juventus đang lên kế hoạch bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 và Noni Madueke nổi lên như một mục tiêu đáng chú ý. Theo CaughtOffside, cầu thủ chạy cánh người Anh hiện chỉ là phương án dự phòng trong đội hình Arsenal.

Madueke mới ra sân 4/6 trận mùa này, tổng cộng 100 phút, trong đó chỉ có 1 phút góp mặt ở trận derby gặp Chelsea. Do hợp đồng còn thời hạn đến tháng 6/2030, Arsenal được cho là cân nhắc cho Madueke ra đi theo dạng cho mượn nhằm duy trì giá trị cầu thủ. Juventus có thể là điểm đến phù hợp nếu đảm bảo cho anh cơ hội thi đấu thường xuyên ở đấu trường châu Âu.

Said El Mala được Klopp gọi lên tuyển Đức

Tài năng trẻ Said El Mala đang đứng trước bước ngoặt lớn khi được HLV Jurgen Klopp triệu tập vào đội tuyển Đức chuẩn bị cho loạt trận Nations League sắp tới. Theo tờ Bild, tiền đạo 20 tuổi của FC Cologne đã được thông báo nằm trong danh sách mở rộng của chiến lược gia người Đức.

Nếu được ra sân, El Mala sẽ trở thành cầu thủ Cologne đầu tiên khoác áo đội tuyển Đức kể từ Jonas Hector năm 2019. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thăng tiến thần tốc của El Mala. Chỉ 16 tháng trước, anh còn chơi tại giải hạng Ba Đức. Mùa trước, El Mala ghi 13 bàn giúp Cologne trụ hạng và hiện có hợp đồng đến năm 2031.

Enrique từng loại Ruiz, giờ cùng nhau tạo nên “cặp bài trùng”

Mối quan hệ giữa HLV Luis Enrique và Fabián Ruiz đã trải qua bước ngoặt đáng chú ý. Năm 2022, Enrique gây bất ngờ khi loại tiền vệ này khỏi đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup tại Qatar, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, Ruiz khẳng định chưa bao giờ xảy ra bất đồng cá nhân với người thầy cũ.

Khi Enrique chuyển sang dẫn dắt PSG, ông tiếp tục đặt niềm tin vào Ruiz và biến anh thành một trong những nhân tố quan trọng nhất. Cùng nhau, họ đã giành Champions League trong hai mùa giải liên tiếp. Ruiz cho biết việc bị loại khỏi World Cup đơn giản là quyết định chuyên môn, bởi Tây Ban Nha sở hữu quá nhiều cầu thủ xuất sắc.