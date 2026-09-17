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Video bóng đá Atletico Madrid - Osasuna: Phủ đầu sắc lẹm, rực rỡ Lee Kang In (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27 Atletico Madrid

Atletico Madrid khởi đầu mùa giải khá tốt và đang có cơ hội để bám đuổi 2 gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, đội bóng của HLV Simeone đã chơi đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Osasuna trên sân nhà.

  

Atletico Madrid chỉ thua 1 trong 14 lần gần nhất chạm trán Osasuna. Sau khởi đầu mùa giải khó khăn dưới thời Diego Simeone, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang dần tìm lại sự ổn định. Chiến thắng 3-0 trước Real Sociedad cuối tuần qua là cú hích quan trọng, trước khi Atletico tiếp tục phô diễn sức mạnh trên sân nhà.

Atletico Madrid (áo đỏ trắng) thi đấu quyết tâm trước Osasuna

Atletico Madrid (áo đỏ trắng) thi đấu quyết tâm trước Osasuna

Sau 10 phút đầu khá yên ắng, Atletico liên tục gây sức ép. Ademola Lookman đánh đầu vọt xà, Lee Kang In bị Aitor Fernández cản phá, còn Cristian Romero đưa bóng chệch cột. Đến giữa hiệp, Jonathan David mở tỷ số ở cự ly gần sau khi cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn Osasuna cản lại.

Sau giờ nghỉ, Simeone đã giúp Atletico trở lại đầy mạnh mẽ. Chỉ vài giây sau khi Baena buộc Fernández trổ tài, Lee Kang In nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm vào góc xa sau một pha phối hợp nhanh.

Không lâu sau, Robin Le Normand nâng tỷ số lên 3-0 với cú dứt điểm đẹp mắt từ tình huống phạt góc.

Lee Kang In tiếp tục gây ấn tượng và suýt hoàn tất cú đúp, nhưng Fernández đã có pha cứu thua xuất sắc. Do Osasuna gần như không tạo ra mối đe dọa nào, Atletico ghi thêm bàn thứ tư nhờ cú dứt điểm một chạm tinh tế của Alex Baena.

Osasuna đã thua 3 trận liên tiếp và chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách gần nhất. Trong khi đó, Atletico có thêm một chiến thắng thuyết phục để tiếp tục hướng tới cuộc đua nhóm đầu.

Tỷ số chung cuộc: Atletico Madrid 4-0 Osasuna (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Atletico Madrid: David 24', Lee Kang In 54' (David), Le Normand 63', Baena 82' (Cardoso)

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee Kang In, Koke, Cardoso, Baena, David, Lookman

Osasuna: Fernandez, Arguibide, Yeboah, Boyomo, Santos, Bretones, Dubasin, Torro, Osambela, Moro, Garcia

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2026 01:15 AM (GMT+7)
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