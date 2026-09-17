So với Nguyễn Đình Bắc, các tiền đạo U23 Việt Nam thiếu điều gì?

U23 Việt Nam thiếu một chân sút như Nguyễn Đình Bắc

Ở trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã đánh rơi 2 điểm khi để U23 Kuwait cầm hòa với tỷ số 1 – 1. Trước trận đấu, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, và vị thế đó thể hiện rõ trong diễn biến trận đấu. Các cầu thủ trẻ Việt Nam kiểm soát trận đấu tốt hơn đối phương, tạo ra nhiều cơ hội hơn, và nếu không quá thiếu may mắn, chúng ta đã có chiến thắng.

Căn bản, lối đá của U23 Việt Nam mang dáng dấp lối đá của lứa đàn anh, lối đá đã được HKV Kim Sang-sik xây dựng cho ĐT Việt Nam. Đó là sự linh hoạt về chiến thuật, có thể phòng ngự chủ động trước các đối thủ mạnh hơn, dựa vào các pha chuyển đổi trạng thái nhanh để tìm kiếm cơ hội, hoặc kiểm soát, áp đặt lối chơi khi cần thiết, mà trận đấu này là một trận như vậy, đội kiểm soát bóng nhiều hơn, kiểm soát khu vực giữa sân, tổ chức tấn công bằng cách phối hợp đưa bóng từ dưới lên, hàng tiền vệ thi đấu rất linh hoạt, tạp ra nhiều các tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương… Nhìn tổng thể trận đấu, U23 Việt Nam đã có 1 trận đấu tốt.

U23 Việt Nam hoà đáng tiếc trước U23 Kuwait. Ảnh: VFF.

Xết về mặt lực lượng, U23 Việt Nam có 1 dàn cầu thủ đồng đều, có kinh nghiệm thi đấu, kể cả ở các tuyến trẻ của ĐT Việt Nam lẫn ở các CLB thi đấu ở V.League, tới mức người xem có thể biết mặt, thuộc tên gần như cả đội hình. Chiều sâu đội hình cũng rất tốt, khi chúng ta thấy ít có sự khác biệt giữa các cầu thủ chính và các cầu thủ dự bị. Về mặt kỹ thuật và khả năng phối hợp, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ. Trong khi sức mạnh của cầu thủ 2 đội là tương đương thì sức bền của các cầu thủ trẻ của chúng ta tỏ ra tốt hơn. Bằng chứng là vào những phút cuối trận, trong khi các cầu thủ Việt Nam vẫn đẩy cao tốc độ trận đấu, gây sức ép tìm kiểm cơ hội trên phần sân đối phương thì gần nửa số cầu thủ của U23 Kuwait lần lượt nằm sân vì chuột rút.

Trở lại trận đấu, U23 Kuwait có vẻ đã đạt mục tiêu chiến thuật, họ thi đấu thận trọng và cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, và họ đã có bàn thắng dẫn bàn ở phút 78. Chỉ hai phút sau, U23 Việt Nam gỡ 1–1. Điều này cho thấy U23 Việt Nam có bản lĩnh thi đấu tốt.

Chứng kiến hàng loạt cơ hội bị bỏ phí ở trận này, rất nhiều người nhắc đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, họ tin rằng nếu có Nguyễn Đình Bắc, U23 Việt Nam đã có chiến thắng trong trận này. Niềm tin này là có cơ sở, vì rõ ràng Nguyễn Đình Bắc đã ở một đẳng cấp khác so với các tiền đạo của U23 Việt Nam hiện tại.

Vậy cách xử lý cơ hội của các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam trong trận đấu này như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Quốc Cường hay Lê Phát… có điều gì chưa thể bằng Nguyễn Đình Bắc?

Các tiền đạo trẻ, ít kinh nghiệm nói chung hay có xu hướng tung ra cú dứt điểm ở nhịp đầu tiên của cơ hội. Đây là điều bình thường, thuộc về bản năng, vì họ luôn sợ rằng nếu không xử lý nhanh, cơ hội sẽ bị trôi qua. Tình trạng này không chỉ có ở các cầu thủ trẻ, mà có cả ở số đông các tiền đạo của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm gần đây. Đó là một trong các lý do làm cho bóng đá Việt Nam ít có tiền đạo ma quái.

Nhưng Nguyễn Đình Bắc đã vượt qua được điều đó. Thay vì dứt điểm ngay khi có cơ hội như thúc giục của bản năng, tiền đạo này càng ngày càng lì lợm, sẵn sàng làm động tác giả, kể cả là đi qua thủ môn, chờ cho đến nhịp thuận lợi nhất của cơ hội để tung ra cú dứt điểm. Tất nhiên, ngoài việc được thi đấu nhiều, về mặt tố chất, Nguyễn Đinh Bắc có thể hình, thể lực, tốc độ, sức rướn, những thứ giúp anh tự tin hơn khi đưa ra các quyết đinh mang tính đột biến khi xử lý cơ hội.

Mặc dù không có Nguyễn Đình Bắc, nhưng những gì thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện ở trận đấu này là tích cực. Họ đã thực hiện được một nửa phần việc quan trọng, đó là tạo ra cơ hội và có một trận đấu tốt. Nhưng điều tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa một đội có thể chơi tốt và một đội thực sự đủ sức tiến sâu ở một giải châu lục lại chính là khả năng chuyển hóa cơ hội thành các bàn thắng cụ thể. Và đó là điều U23 Việt Nam cần cải thiện.