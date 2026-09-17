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U23 Philippines - Đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam có gì đáng chú ý?

Sự kiện: Asiad 2026 U23 Việt Nam

Dù vừa thua đậm U23 Uzbekistan 1-5 ở trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Philippines vẫn là đối thủ mà U23 Việt Nam không thể xem nhẹ.

U23 Philippines tại ASIAD 2026 mạnh, yếu ra sao?

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đây là đối thủ khá quen thuộc khi hai đội đã 2 lần chạm trán trong năm 2025, tại bán kết U23 Đông Nam Á và bán kết SEA Games 33.

Ở cả 2 trận đấu ấy, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 2-1 và 2-0. Tuy nhiên, U23 Philippines đều gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Đặc biệt, tại SEA Games 33, họ phòng ngự kiên cường và chỉ thủng lưới 2 bàn ở những phút cuối trận.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

So với thời điểm danh sách sơ bộ 29 cầu thủ được công bố, lực lượng cuối cùng của U23 Philippines tại ASIAD 2026 đã có một số điều chỉnh đáng chú ý. HLV Garrath McPherson sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi cho tiền vệ Michael Baldisimo, trung vệ Christian Rontini và cầu thủ chạy cánh trái Scott Woods. Đây đều là những gương mặt có kinh nghiệm, giúp bộ khung của Philippines cân bằng hơn giữa sức trẻ và sự từng trải.

Trong số các cầu thủ ở độ tuổi U23 của Philippines, đáng chú ý nhất là đội trưởng Sandro Reyes. Tiền vệ sinh năm 2003 đang chơi bóng cho FC Gutersloh tại Đức và đã nhiều lần khoác áo ĐT Philippines. Reyes có kỹ thuật, khả năng di chuyển rộng và thường được trao nhiệm vụ kết nối tuyến giữa với hàng công.

Ngoài Reyes, gương mặt khá nổi bật khác là Santiago Rublico. Cầu thủ này sinh năm 2005, trưởng thành từ môi trường bóng đá Tây Ban Nha và từng được đào tạo trong hệ thống trẻ của Atletico Madrid. Rublico dù còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế với ĐT Philippines.

Điểm mạnh đáng kể của U23 Philippines là tính ổn định về nhân sự. Theo HLV McPherson và đội trưởng Reyes, phần lớn bộ khung hiện tại đã cùng nhau thi đấu qua U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Trong hơn 1 năm qua, đội bóng này lần đầu vào bán kết U23 Đông Nam Á, có thành tích thắng 2 trong 3 trận tại vòng loại U23 châu Á 2026 và tiếp tục lọt vào bán kết SEA Games. Điều đó giúp Philippines dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật vẫn duy trì được tính tổ chức và sự hiểu nhau tương đối tốt.

U23 Việt Nam cần phải chỉnh sửa kỹ năng dứt điểm khi chạm trán U23 Philippines. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam cần phải chỉnh sửa kỹ năng dứt điểm khi chạm trán U23 Philippines. Ảnh: VFF

Trận ra quân gặp U23 Uzbekistan ngày 15/9 phần nào bộc lộ cả điểm mạnh lẫn hạn chế của U23 Philippines. Trước U23 Uzbekistan vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật, U23 Philippines chủ động chơi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. Trong hiệp một, Sandro Reyes có tới 3 cơ hội dứt điểm. Đầu hiệp hai, John Lucero còn đưa bóng trúng xà ngang.

Bước ngoặt xuất hiện khi tiền vệ phòng ngự Gavin Muens nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp hai. Việc mất người khiến cấu trúc phòng ngự của U23 Philippines bị phá vỡ. U23 Uzbekistan sau đó khai thác mạnh khoảng trống và liên tiếp ghi bàn để thắng chung cuộc 5-1.

Bởi vậy, tỷ số thua 1-5 chưa phản ánh hoàn toàn những gì U23 Philippines thể hiện trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên trước U23 Uzbekistan. Chính HLV McPherson cũng đánh giá đội bóng của ông vẫn có thể bám sát kế hoạch thi đấu trước khi thế trận thay đổi sau chiếc thẻ đỏ.

Đáng chú ý, ngay cả khi chơi thiếu người và bị dẫn 0-2, U23 Philippines vẫn tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Trung vệ Joshua Merimo lập công sau một tình huống ném biên rất mạnh của Antoine Ortega.

Đây cũng không phải vũ khí mới của Philippines. Ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025 gặp U23 Việt Nam, U23 Philippines từng mở tỷ số từ một pha ném biên thẳng vào vòng cấm trước khi Javier Mariona tận dụng tình huống lộn xộn để ghi bàn. Khả năng đưa bóng trực tiếp vào khu vực cấm địa từ các pha ném biên, đá phạt hoặc bóng dài vì thế là chi tiết hàng thủ U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm.

U23 Việt Nam phải quyết tâm đánh bại U23 Philippines nếu muốn cạnh tranh vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: 24h

U23 Việt Nam phải quyết tâm đánh bại U23 Philippines nếu muốn cạnh tranh vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: 24h

Philippines cũng có thể gây nguy hiểm khi chuyển trạng thái nhanh. Scott Woods có khả năng lên xuống biên trái, Reyes hoạt động linh hoạt phía sau tiền đạo, trong khi Rublico và Lucero sở hữu tốc độ để khai thác khoảng trống.

Ở chiều ngược lại, trận thua U23 Uzbekistan cho thấy U23 Philippines vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể. Khi bị đối phương kiểm soát tuyến giữa và đẩy tốc độ trận đấu lên cao, U23 Philippines gặp khó khăn trong việc giữ bóng. Họ thường phải lùi sâu, khiến khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng công ngày càng lớn.

Khả năng phòng ngự khi chuyển trạng thái của U23 Philippines cũng là vấn đề. Ngoài ra, thể lực cũng có thể trở thành bài toán đối với thầy trò HLV McPherson. Chính chiến lược gia này thừa nhận, khi phải đối đầu một đội bóng ở đẳng cấp cao và chịu sức ép kéo dài, các cầu thủ U23 Philippines bắt đầu gặp vấn đề về thể chất.

U23 Philippines không phải là đối thủ mang tính “ẩn số” với U23 Việt Nam. Vấn đề là khi đã nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đội bạn, HLV Đinh Hồng Vinh cần tìm ra đấu sách phù hợp nhất để U23 Việt Nam thi đấu đạt hiệu quả và nỗ lực hoàn thành mục tiêu chiến thắng để giữ được quyền tự quyết trong cuộc đua tranh vé vào vòng tứ kết.

Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Ông lớn chật vật, phút 89 mới yên tâm (ASIAD)
Kết quả bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Ông lớn chật vật, phút 89 mới yên tâm (ASIAD)

(Bảng A, môn bóng đá nam ASIAD) Dù mạnh hơn hẳn nhưng U23 Nhật Bản lại thể hiện sự chật vật trong tận dụng cơ hội.

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Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2026 13:10 PM (GMT+7)
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