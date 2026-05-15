Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Nhật Bản chốt đội hình dự World Cup 2026: Mitoma ngồi ngoài, 'lão tướng' 39 tuổi góp mặt

Kaoru Mitoma không thể hồi phục chấn thương trước World Cup 2026. Đây là tổn thất nặng nề cho "Samurai xanh" ở giải đấu tới.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu vừa công bố danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản sẽ lên đường tham dự World Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc ngôi sao chạy cánh Kaoru Mitoma không thể góp mặt do chấn thương gân kheo nghiêm trọng. Sự thiếu vắng của ngôi sao đắt giá nhất đội tuyển này cùng tiền đạo giàu kinh nghiệm Takumi Minamino là tổn thất nặng nề cho tham vọng của "Samurai Xanh" ở giải đấu tới.

Tiền vệ Wataru Endo của Liverpool sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng sau khi kịp bình phục chấn thương mắt cá chân. Dẫn dắt hàng công Nhật Bản năm nay là bộ đôi tài năng Takefusa Kubo và Daichi Kamada, những người đang có phong độ cao tại châu Âu. Đáng chú ý, hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo (39 tuổi) vẫn có tên trong danh sách, thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở tuyển Nhật Bản khi tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp.

Trong số 26 cái tên được triệu tập, có tới 23 cầu thủ hiện đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu nước ngoài, chủ yếu là từ Đức, Anh và Italia. Những gương mặt trụ cột ở hàng thủ như Takehiro Tomiyasu và Hiroki Ito được kỳ vọng sẽ tạo nên bức tường thép trước khung thành của thủ môn trẻ Zion Suzuki. Đây được đánh giá là đội hình có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các lão tướng và sức trẻ của dàn sao đang lên.

Chiến lược gia Hajime Moriyasu nhấn mạnh rằng việc lựa chọn nhân sự dựa trên khả năng thích nghi linh hoạt với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ông chia sẻ niềm tin vào tinh thần tập thể của Nhật Bản sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà các ngôi sao bị chấn thương để lại. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đặt mục tiêu tại giải đấu lần này là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng tứ kết.

Nhật Bản sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 tại bảng đấu đầy thử thách với trận ra quân gặp Hà Lan vào ngày 15/6. Sau đó, họ sẽ lần lượt đối đầu với Tunisia (21/6) và Thụy Điển (25/6) để tranh tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Bóng đá châu Á đang chờ đợi xem liệu "Samurai Xanh" có thể một lần nữa tạo nên những cơn địa chấn trước các ông lớn châu Âu, như cách họ từng làm tại Qatar hay không.

Đội hình chính thức Nhật Bản dự World Cup 2026.

