Fernandes mơ cú đúp danh hiệu hay nhất Ngoại hạng Anh, Carrick so kè Pep - Arteta

Mới đây, ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa chính thức công bố danh sách rút gọn cho các hạng mục giải thưởng cá nhân của mùa giải 2025/26.

Cổng bình chọn cho người hâm mộ đã chính thức mở trên trang chủ Ngoại hạng Anh và sẽ đóng lại vào lúc 12h giờ địa phương (18h giờ Việt Nam) ngày 18/5/2026. Kết quả cuối cùng là sự kết hợp giữa phiếu bầu của người hâm mộ và đánh giá từ một hội đồng chuyên gia bóng đá. Người chiến thắng được vinh danh vào tuần cuối cùng của tháng 5, ngay sau khi vòng 38 kết thúc.

Fernandes cạnh tranh với 7 ngôi sao cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh"

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Fernandes đối đầu dàn sao Arsenal

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hạng mục "Cầu thủ của năm". Sau mùa giải bùng nổ, Bruno Fernandes được xem là ứng cử viên số 1. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp tới 19 kiến tạo, chỉ còn cách kỷ lục lịch sử của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng 1 lần "dọn cỗ". Thành tích xếp hạng 3, đồng thời sớm đoạt vé dự Champions League của MU ghi dấu ấn đậm nét từ Fernandes.

Ngôi sao MU gần nhất được vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" là Nemanja Vidic ở mùa 2010/11. Chiến thắng đó đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp "Quỷ đỏ" có đại diện thắng giải, sau Cristiano Ronaldo (2006/07 và 2007/08), Vidic (2008/09), Wayne Rooney (2009/10). Ngoài ra, Peter Schmeichel, Dwight Yorke và Ruud van Nistelrooy là những cầu thủ MU khác nằm trong danh sách thắng giải.

Cách đây chưa lâu, Fernandes còn được vinh danh ở giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.

Tuy nhiên, đội đầu bảng Arsenal mới là câu lạc bộ áp đảo danh sách đề cử với 3 cái tên: tiền vệ Declan Rice, trung vệ Gabriel Magalhaes và thủ môn David Raya - người vừa đoạt danh hiệu "Găng tay vàng" năm thứ 3 liên tiếp.

Danh sách này cũng có sự góp mặt của "máy săn bàn" Erling Haaland (Man City). 3 cái tên được kỳ vọng sắm vai "ngựa ô" gồm Igor Thiago (Brentford), Antoine Semenyo (Man City/Bournemouth), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Arteta là ứng viên số 1 nếu giúp Arsenal vô địch?

HLV xuất sắc nhất: Carrick "chấp" nửa mùa giải vẫn so kè Pep - Arteta

Ở hạng mục "HLV của năm", ban tổ chức chọn ra 6 chiến lược gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Dù mới tiếp quản MU từ tháng 1 và có 15 trận nắm quyền (thắng 10, hòa 3, thua 2), Michael Carrick vẫn được xướng tên nhờ thành tich xuất sắc cùng đội chủ sân Old Trafford.

Không ngạc nhiên khi HLV Mikel Arteta được đánh giá rất cao về cơ hội thắng giải, trong bối cảnh Arsenal chễm chệ ở ngôi đầu bảng và đứng trước cơ hội đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm. Với việc giúp Man City bám đuổi Arsenal quyết liệt, Pep Guardiola đương nhiên cũng góp mặt.

Ngoài ra, Andoni Iraola (Bournemouth), Keith Andrews (Brentford) và Regis Le Bris (Sunderland) trở thành "hiện tượng" trên băng ghế chỉ đạo mùa này khi giúp các đội bóng có tiềm lực khiêm tốn bay cao.

Cherki không có đối thủ trong cuộc đua "Cầu thủ trẻ của năm"

Cầu thủ trẻ và những tài năng triển vọng

Cuộc đua "Cầu thủ trẻ của năm" cũng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Sau giai đoạn lượt đi mờ nhạt, Kobbie Mainoo bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về trong màu áo MU do được HLV Carrick trọng dụng. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh khó cạnh tranh danh hiệu này với Rayan Cherki.

Dù mới "chân ướt chân ráo" cập bến Ngoại hạng Anh hồi hè 2025, cầu thủ người Pháp đã trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất của Man City, đồng thời xếp thứ 2 về thành tích kiến tạo (12 lần), chỉ sau Bruno Fernandes. Những cái tên khác như Nico O'Reilly (Man City), Mateus Fernandes (West Ham), Lewis Hall (Newcastle), Junior Kroupi, Alex Scott (Bournemouth) lọt vào danh sách đề cử cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ dư luận.