Tin mới nhất bóng đá sáng 13/9: Rio Ferdinand ủng hộ Kane đoạt QBV

Rio Ferdinand ủng hộ Kane đoạt QBV

Rio Ferdinand mới đây đã lên tiếng ủng hộ Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2025/26, cho rằng anh là cầu thủ hay nhất châu Âu năm qua. “Harry đã đoạt Giày vàng và là chân sút số 1 của ĐT Anh ở World Cup. Tôi không cho rằng có cầu thủ này hay hơn cậu ấy mùa vừa qua”, Ferdinand nói.

Rio Ferdinand ủng hộ Kane đoạt QBV

Woltemade nói về HLV Spalletti

Tiền đạo Nick Woltemade mới gia nhập Juventus nhưng anh cho biết đã bị ấn tượng bởi HLV Luciano Spalletti. “Khi tôi và gia đình gặp ông ấy, điều đầu tiên là sức hút. Ông ấy có dấu ấn đặc biệt, một người bình tĩnh nhưng rất rõ ràng về điều mình muốn. Ông ấy muốn tôi thi đấu theo sở trường, như một số 10 đằng sau trung phong giống hồi ở Stuttgart”, anh nói.

Đội trưởng của Como lọt “mắt xanh” của Zidane

Tờ L’Equipe cho hay đội trưởng của Como là Lucas Da Cunha đang có cơ hội lớn được lên tuyển Pháp vào tháng này. Da Cunha đá cho tuyển U19 Pháp nhưng nay đã 25 tuổi và chưa được thi đấu ở cấp ĐTQG, và cầu thủ này có cả quốc tịch Bồ Đào Nha. Da Cunha đá tiền vệ trung tâm và Zidane đang tính “thay máu” tuyến giữa của Pháp do đá quá thiên về thể chất ở World Cup vừa qua.

Real Madrid cân nhắc theo đuổi Zubimendi

Một số đầu báo tại TBN cho biết tiền vệ Martin Zubimendi đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và họ có thể sẽ mời anh gia nhập ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Arsenal đang tin cậy Myles Lewis-Skelly hơn Zubimendi và điều này có thể khiến cầu thủ người xứ Basque quyết định trở về nhà sau chỉ hơn 1 năm tại Anh.

3 sao trẻ chắc chắn lên tuyển Italia tháng này

Sky Sports Italia cho hay trước khi danh sách triệu tập ĐT Italia được công bố vào 18/9 tới, 3 cầu thủ trẻ đã được xác nhận chắc chắn được HLV Roberto Mancini triệu tập gồm Samuele Inacio, Issa Doumbia và Alessandro Romano. Cả 3 cầu thủ này đều có thể đá cho đội tuyển khác nên Mancini muốn dùng họ luôn để bảo đảm tương lai của họ là với tuyển Ý.