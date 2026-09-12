HLV Kim Sang Sik nhận tin buồn từ quê nhà, tạm gác bóng đá để lo hậu sự cho cha

HLV Kim Sang Sik về Busan chịu tang cha

Ông Kim Jong Won, cha của HLV Kim Sang Sik đã qua đời ngày 11/9 tại quê nhà Busan, Hàn Quốc, hưởng thọ 84 tuổi. Theo tìm hiểu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã kịp có mặt ở quê nhà trước đó mấy ngày, để có thể gặp mặt cha lần cuối.

HLV Kim Sang Sik trở về Hàn Quốc chịu tang cha.

HLV Kim Sang Sik vốn khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Kể từ khi sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 5/2024, ông dành phần lớn thời gian cho công việc, liên tục cùng các đội tuyển chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng.

Trước đó, ngay sau khi AFF Cup 2026 kết thúc, HLV Kim Sang Sik từng có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bố đang ở quê nhà Busan. Biết cha của HLV Kim Sang Sik gặp vấn đề về sức khỏe, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đề nghị nhà cầm quân người Hàn Quốc nhanh chóng thu xếp công việc để trở về chăm sóc bố.

Nhờ vậy, HLV Kim Sang Sik đã kịp ở bên cha trong những thời khắc cuối cùng. Ngay khi nhận tin buồn từ Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành VFF gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Kim Sang Sik.

Gia đình là điểm tựa phía sau ông Kim Sang Sik

Dù hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng, HLV Kim Sang Sik từng nhắc đến gia đình như một điểm tựa quan trọng trong hành trình làm việc tại Việt Nam. Sau AFF Cup 2026, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết ông cùng các cầu thủ đã có quãng thời gian dài xa vợ con để tập trung cho giải đấu.

Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển đóng quân ở Incheon trong khi gia đình HLV Kim Sang Sik sinh sống tại Busan. Khoảng cách khiến ông không có nhiều cơ hội trở về nhà dù đang ở quê hương. Gia đình HLV Kim Sang Sik sau đó đã có mặt để cổ vũ ông trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự hậu thuẫn của những người thân. HLV Kim Sang Sik cũng từng chia sẻ Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của ông. Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam, ông đang phải đối mặt với một mất mát lớn trong gia đình.

ĐT Việt Nam chờ ngày HLV Kim Sang Sik trở lại

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 21/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 22/9. Do CLB Công an Hà Nội có trận đấu bù với Đồng Nai ở V-League, nhóm tuyển thủ Việt Nam thuộc đội bóng này sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Indonesia để hội quân cùng đội tuyển.

Đến tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan. Cuối tháng 12, thầy trò HLV Kim Sang Sik bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sang Qatar tập huấn từ ngày 1/1 và có trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5/1.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam là tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, ĐT Việt Nam đang sở hữu chuỗi 26 trận bất bại trong khoảng 2 năm và giành 2 chức vô địch Đông Nam Á. Ông Kim cũng trở thành HLV đầu tiên giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.