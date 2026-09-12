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Real - Barcelona dẫn đầu quỹ lương La Liga, cho phần còn lại "hít khói"

Sự kiện: Bóng đá Atletico Madrid Real Madrid

Báo cáo giới hạn quỹ lương mới nhất từ ban tổ chức La Liga đã chứng minh luận điểm của HLV Diego Simeone khi khoảng cách tài chính giữa Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid ngày càng bị nới rộng.

  

Khoảng cách tài chính gia tăng giữa các gã khổng lồ

Atletico Madrid ghi nhận sự phục hồi tài chính mạnh mẽ khi tăng giới hạn quỹ lương từ 336 triệu euro lên 361 triệu euro, con số này vẫn hoàn toàn lép vế trước hai đại diện dẫn đầu.

Real - Barcelona dẫn đầu quỹ lương La Liga, cho phần còn lại "hít khói" - 1

Sau đợt cập nhật dữ liệu mới nhất của La Liga, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu với 832 triệu euro, còn Barcelona vọt lên mức 582 triệu euro.

So với đợt công bố vào tháng 3, khoảng cách giữa Atletico Madrid với Real Madrid đã bị nới rộng thêm 46 triệu euro, trong khi khoảng cách với Barcelona tăng thêm 125 triệu euro. Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Metropolitano hiện kém Real Madrid 471 triệu euro và kém Barcelona 221 triệu euro về quỹ trần tiền lương.

Thách thức bảo vệ vị thế top 3 của Simeone

Xét về vị trí hiện tại, Atletico Madrid vẫn duy trì vững chắc vị thế đội bóng số 3 tại Tây Ban Nha.

Real - Barcelona dẫn đầu quỹ lương La Liga, cho phần còn lại "hít khói" - 2

Mức trần lương 361 triệu euro giúp thầy trò HLV Diego Simeone bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Villarreal (hơn 190 triệu euro), Real Betis (hơn 219 triệu euro) và Athletic Bilbao (hơn 222 triệu euro).

Dẫu vậy, khoảng cách giữa Atletico Madrid với các đội xếp sau vẫn khiêm tốn hơn rất nhiều nếu so với khoảng cách mênh mông mà họ bị Real Madrid và Barcelona bỏ lại.

Thực tế này buộc Atletico Madrid phải nỗ lực duy trì vị trí trên bảng xếp hạng La Liga trong bối cảnh tiềm lực tài chính không thể sánh bằng hai gã khổng lồ.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 17:50 PM (GMT+7)
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