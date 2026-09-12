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Tin mới nhất bóng đá sáng 12/9: Thực hư đội Salah mời Guardiola, MU cấm 685 fan

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Pep Guardiola Manchester United

Trang AS (Tây Ban Nha) hé lộ sự thật về việc Trabzonspor dụ Pep Guardiola với mức lương "khủng" để dẫn dắt Salah, Onana.

Thực hư đội của Salah, Onana liên hệ với Pep Guardiola

Cách đây vài ngày, Goal dẫn nguồn từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Trabzonspor đã bắt đầu đàm phán nghiêm túc với Pep Guardiola để thuyết phục ông đảm nhận vai tro huấn luyện viên trưởng với mức lương khổng lồ 13 triệu euro/năm. Tuy nhiên, trang AS (Tây Ban Nha) đã bác bỏ thông tin này, đồng thời dẫn lời người đại diện của Guardiola: "Pep sẽ không dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia nào trong mùa giải này".

Pep sẽ không dẫn dắt Salah ở Thổ Nhĩ Kỳ

Pep sẽ không dẫn dắt Salah ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trabzonspor hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với 7 điểm. Trong khi đó, chiến dịch châu Âu của họ đã kết thúc với thất bại chung cuộc 5-0 trước Ferencvaros ngay vòng loại Europa League. Hệ quả tất yếu, đội bóng sở hữu Mohamed Salaha, Andre Onana quyết định sa thải HLV trưởng Fatih Tekke vào đầu tháng.

MU "cấm cửa" hơn 600 fan

Trên trang chủ, MU thông báo đã cấm 685 tài khoản bán vé, đồng thời xử phạt hoặc cảnh cáo thêm 464 cổ động viên khác sau cuộc điều tra kéo dài về hành vi "lạm dụng hệ thống bán vé để trục lợi tài chính và bán vé chợ đen".

MU đã khởi động cuộc điều tra vào tháng 7 sau khi phát hiện hoạt động bất thường liên quan đến 1.617 tài khoản mua vé. Tuy nhiên, đội bóng cho biết lệnh cấm chỉ được áp dụng khi "phát hiện hành vi lạm dụng nghiêm trọng hệ thống bán vé của câu lạc bộ để trục lợi tài chính".

Enzo Fernandez mâu thuẫn với dàn sao Chelsea trước khi tới Man City

Daily Mail, trích dẫn nguồn tin thân cận từ Chelsea cho hay, Enzo Fernandez đã nói với đội bóng rằng mối quan hệ giữa anh với các cầu thủ đã đổ vỡ và không thể hàn gắn. Đây là động cơ thúc đẩy việc tiền vệ người Argentina chuyển đến Man City.

Nguồn tin tiết lộ thêm, ngôi sao 25 tuổi thông báo với câu lạc bộ về việc đã nói chuyện riêng với Enzo Maresca, cựu HLV trưởng Chelsea và hiện dẫn dắt Man City. Chưa dừng lại, anh còn gửi 2 đơn xin chuyển nhượng bằng văn bản trước khi chính thức hoàn tất thương vụ trị giá 125 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè.

Sao Real hé lộ bí quyết hồi sinh dưới thời Mourinho

Trên trang chủ Real Madrid, trung vệ Dean Huijsen đã tiết lộ bí quyết của HLV Jose Mourinho giúp anh hồi sinh ở mùa giải này. Sao trẻ người Tây Ban Nha là cầu thủ duy nhất của Real thi đấu trọn vẹn mọi phút trong cả 5 trận đấu chính thức tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm 4 trận ở La Liga và m1 t trận ở Champions League.

"Mourinho yêu cầu tôi, cũng như các huấn luyện viên khác, phải mạnh mẽ trong tấn công, tranh chấp bóng và thắng trong các pha đối đầu một chọi một. Ông ấy tạo ra rất nhiều áp lực lên tôi và tôi thấy điều đó có lợi cho mình. Tôi đã biết ông ấy từ trước và ông ấy đã giúp tôi phát triển, và tôi sẽ mãi biết ơn ông ấy", trích lời Huijsen.

Mbappe khó chịu vì bị ví với "Độc tài", Mourinho bảo vệ Vinicius
Mbappe khó chịu vì bị ví với "Độc tài", Mourinho bảo vệ Vinicius

HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe và Vinicius sau khi hai ngôi sao Real Madrid bị chính người hâm mộ đội bóng la ó.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 03:11 AM (GMT+7)
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