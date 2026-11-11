Tin mới nhất bóng đá sáng 11/11: Lautaro hoặc Paz sẽ kế thừa số 10 của Messi ở ĐT Argentina

Lautaro hoặc Paz sẽ kế thừa số 10 của Messi ở ĐT Argentina

Theo ESPN Argentina, HLV Lionel Scaloni sẽ tham vấn các trợ lý lẫn cầu thủ trụ cột của ông trước khi quyết định trao số 10 cho Lautaro Martinez hoặc Nico Paz. Số 10 được Lionel Messi để lại sau khi anh rời tuyển và được biết Lautaro có khả năng sẽ mặc số áo này nhằm giảm tải áp lực dư luận lên Paz, người chưa có nhiều công trạng ở ĐTQG.

Áo số 10 ở ĐT Argentina do Messi để lại sẽ được trao cho Lautaro Martinez hoặc Nico Paz

Van der Berg thay thế Van Dijk ở tuyển Hà Lan

HLV trưởng Xavi đã triệu tập trung vệ Sepp Van der Berg lên ĐT Hà Lan sau khi Virgil Van Dijk rút khỏi đội tuyển do trạng thái thể lực không đảm bảo. Van der Berg mới chơi 4 trận ở Premier League mùa này do bị chấn thương háng đầu mùa, nhưng anh đã nằm trong danh sách theo dõi của HLV Xavi từ khi ông lên nắm quyền. Đây sẽ là cơ hội để cựu hậu vệ của Liverpool lần đầu tiên ra mắt ĐT Hà Lan.

Thomas Tuchel gọi James Hill lên ĐT Anh

ĐT Anh chính thức công bố trung vệ James Hill của Bournemouth đã được triệu tập cho 2 trận sắp tới ở UEFA Nations League gặp Croatia & Tây Ban Nha. Hill bứt vào đội 1 của Bournemouth ở lượt về mùa trước và gây ấn tượng mạnh khi giúp Bournemouth mới thua chỉ 4 trận trong cả năm nay, một sự bất ngờ bởi Hill trước đó gia nhập từ Fleetwood Town và không được biết đến nhiều.

Baena hy vọng Zubimendi sẽ sang Atletico

Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ AS, Alex Baena khi được hỏi về tin đồn Martin Zubimendi có thể rời Arsenal đã phấn khởi cho biết: “Nếu anh ấy về được Atletico thì quá tuyệt, anh ấy là tiền vệ phòng ngự hay thứ 2 trên thế giới và sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng”.

Fiorentina tìm người thay thế De Gea

Fiorentina đang tích cực tìm thủ môn mới do phong độ đi xuống của David De Gea trong mùa giải này. Thủ môn 36 tuổi đã mắc sai lầm trong 6 trận của Fiorentina mùa này, trong đó có bàn thua phút 66 ở trận hòa Juventus 2-2 hôm Chủ nhật. Yếu điểm ra vào bắt quả tạt của anh đang trở nên trầm trọng và mức lương 3,5 triệu euro/mùa của De Gea cũng quá cao. “La Viola” đang tính tới khả năng gọi lại thủ môn 22 tuổi Tommaso Martinelli, người hiện đang bắt ở Serie B dưới dạng cho mượn, để thay thế De Gea lâu dài.