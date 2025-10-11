Tin mới nhất bóng đá sáng 11/10: Liverpool vội vã giữ chân HLV Slot giữa "tâm bão"

Liverpool vội vã giữ chân HLV Slot giữa "tâm bão"

Ngay trong mùa giải đầu tiên tại Anfield, HLV Arne Slot đã để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Liverpool đăng quang Premier League 2024/25. Màn thể hiện ấn tượng của nhà cầm quân người Hà Lan khiến ban lãnh đạo "Lữ đoàn đỏ" quyết tâm giữ chân ông lâu dài.

Liverpool muốn giữ chân HLV Slot lâu dài

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, Liverpool đang xúc tiến đàm phán gia hạn với Slot, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn một năm (tính từ đầu mùa giải tới). Không chỉ muốn giữ ông ở lại, đội chủ sân Anfield còn cân nhắc trao cho Slot bản hợp đồng lên tới 6 năm – tương tự thỏa thuận từng ký với HLV Jürgen Klopp trước đây.

Man Utd chi đậm 90 triệu euro tranh sao trẻ của Juventus với Chelsea

Man Utd đang lên kế hoạch chi tới 90 triệu euro để chiêu mộ Kenan Yildiz, tài năng trẻ 20 tuổi của Juventus, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Theo Caught Offside, “Quỷ đỏ” xem Yildiz là mục tiêu hàng đầu, trong khi Chelsea và Arsenal cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, Juventus không muốn bán và đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đã có hơn 90 lần ra sân, ghi 18 bàn thắng, được ví như Del Piero và Laudrup nhờ phong cách chơi sáng tạo và điềm tĩnh.

Nếu thương vụ diễn ra, Yildiz có thể trở thành người kế vị Bruno Fernandes tại Man Utd, mở ra một “cuộc chiến chuyển nhượng” khốc liệt giữa các ông lớn Ngoại hạng Anh vào mùa hè 2026.

Dani Olmo trở lại Barcelona vì chấn thương, lỡ trận gặp Girona

Tiền vệ Dani Olmo đã phải rời đội tuyển Tây Ban Nha để trở lại Barcelona sau khi kết quả kiểm tra y tế xác nhận anh dính chấn thương bắp chân. Theo tờ Sport, Olmo cảm thấy đau trong một buổi tập cùng "La Roja" và sẽ vắng mặt ở trận đấu tới giữa Barcelona và Girona.

Đây là tổn thất đáng tiếc cho HLV Hansi Flick khi Olmo đang có phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương và thời gian Olmo phải nghỉ thi đấu.

Erling Haaland giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 tại Premier League

Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi được Premier League vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9, sau chuỗi trận bùng nổ cùng Manchester City.

Chân sút người Na Uy đã ghi 5 bàn thắng trong tháng vừa qua và nâng tổng số pha lập công mùa này lên 12 bàn sau 9 trận trên mọi đấu trường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Haaland vẫn duy trì phong độ chói sáng và đóng vai trò không thể thay thế trong đội hình Man City.

Chelsea theo sát tương lai của Jobe Bellingham

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Chelsea đang tích cực theo dõi tình hình của tiền vệ trẻ Jobe Bellingham tại Borussia Dortmund, trong bối cảnh cầu thủ này đang cân nhắc rời đội bóng nước Đức chỉ sau vài tháng gia nhập.

Dù mới chuyển đến Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Bellingham được cho là đang gặp rắc rối với HLV Niko Kovac và vướng vào một số mâu thuẫn trong phòng thay đồ – trong đó có những căng thẳng liên quan đến cha của anh.

Nguồn tin tiết lộ rằng nếu tình hình không sớm được giải quyết, cầu thủ 20 tuổi hoàn toàn có thể ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Real Madrid nhắm 3 trung vệ thay thế Rudiger và Alaba

Theo AS, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè 2026, khi bộ đôi trụ cột Antonio Rudiger và David Alaba đều sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

Ba cái tên đã lọt vào danh sách rút gọn của "Los Blancos" gồm: Ibrahima Konate (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich) và Marc Guehi (Crystal Palace). Bộ ba này đều được đánh giá cao về khả năng phòng ngự, nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật – những phẩm chất phù hợp với triết lý kiểm soát bóng mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng tại sân Bernabeu.