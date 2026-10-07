Trực tiếp bóng đá Argentina - Benin: Messi trình diễn vũ điệu cuối cùng
(6h, 7/10, giao hữu) Lionel Messi sẽ là tâm điểm của trận đấu giữa Argentina và Benin.
6h, 7/10 | El Monumental
Điểm
Martinez
Giay
Otamendi
Romero
Medina
De Paul
Mac Allister
Lo Celso
Nico Paz
Messi
Alvarez
Điểm
Djandjinou
Azongnitode
Roche
Tijani
Ourou
Hassane
D'Almeida
Aloko
Olaitan
Ourorou
Tosin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Messi trình diễn vũ điệu cuối cùng
Messi chuẩn bị khép lại 21 năm thi đấu trong màu áo tuyển Argentina. "El Pulga" đã giành mọi danh hiệu, cũng đã trải qua mọi đắng cay với các vũ công Tango.
Bây giờ là lúc để Messi dừng lại. Anh sẽ đá trận cuối với Argentina gặp Benin, đối thủ không mạnh. Việc này sẽ rất thích hợp để người hâm mộ chứng kiến trận đấu phóng khoáng, cống hiến của Argentina nói chung là Messi nói riêng.
* Xem trọn vẹn trận đấu giữa Argentina - Benin trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.
Lionel Messi chuẩn bị khép lại hành trình cùng đội tuyển Argentina, nhưng cuộc sống sau khi rời sân cỏ của siêu sao này hứa hẹn vẫn gắn chặt với bóng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/10/2026 23:29 PM (GMT+7)