Trực tiếp bóng đá Argentina - Benin: Messi trình diễn vũ điệu cuối cùng

6h, 7/10 | El Monumental Argentina 0 - 0 Benin (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Benin Benin Điểm Martinez Giay Otamendi Romero Medina De Paul Mac Allister Lo Celso Nico Paz Messi Alvarez Điểm Djandjinou Azongnitode Roche Tijani Ourou Hassane D'Almeida Aloko Olaitan Ourorou Tosin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Benin Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Giay, Otamendi, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Nico Paz, Messi, Alvarez Djandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou, Hassane, D'Almeida, Aloko, Olaitan, Ourorou, Tosin

Messi trình diễn vũ điệu cuối cùng

Messi chuẩn bị khép lại 21 năm thi đấu trong màu áo tuyển Argentina. "El Pulga" đã giành mọi danh hiệu, cũng đã trải qua mọi đắng cay với các vũ công Tango.

Bây giờ là lúc để Messi dừng lại. Anh sẽ đá trận cuối với Argentina gặp Benin, đối thủ không mạnh. Việc này sẽ rất thích hợp để người hâm mộ chứng kiến trận đấu phóng khoáng, cống hiến của Argentina nói chung là Messi nói riêng.

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