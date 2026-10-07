Djokovic lập nên lịch sử ở China Open, sẽ là "bá chủ" Australian Open nếu đánh 3 set?

Chiến thắng lịch sử vừa qua của Novak Djokovic tại Bắc Kinh không chỉ là một chiếc cúp thông thường, mà nó còn là lời giải đanh thép cho bài toán: Bản đồ quần vợt thế giới sẽ ra sao nếu ban tổ chức Australian Open thực hiện cuộc cải tổ "khai tử" thể thức 5 set?

Djokovic, Sinner chắc chắn sẽ ủng hộ dự thảo chơi 3 set thắng 2 tại Australian Open

Trong khi những người hoài cổ đang kịch liệt bảo vệ truyền thống của quần vợt thế giới, một cơn địa chấn thực sự đang được nhen nhóm tại Melbourne Park. Ban tổ chức Australian Open đang cân nhắc một cuộc cải tổ mang tính lịch sử: xóa bỏ thể thức 5 set thắng 3 vốn là "đặc sản" khắc nghiệt của các giải Grand Slam. Nếu kịch bản này xảy ra, bản đồ quyền lực của làng banh nỉ chắc chắn sẽ bị vẽ lại hoàn toàn. Và câu trả lời cho việc ai sẽ hưởng lợi lớn nhất đã được tìm thấy ngay tại Trung Quốc tuần này.

Lời khẳng định đanh thép từ kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bắc Kinh

Tối ngày 6/10/2026, Djokovic đã chính thức đăng quang tại China Open 2026 sau một hành trình đầy kinh ngạc. Ở tuổi 39, tay vợt người Serbia đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành nhà vô địch ATP 500 già nhất lịch sử, nối dài chuỗi bất bại thần thánh tại giải đấu này lên thành 34-0 và chạm mốc danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp, áp sát kỷ lục của Roger Federer.

Điều đáng nói, giải đấu theo thể thức 3 set này đã phơi bày một thực tế: Khi không phải dàn trải sức lực cho những trận marathon kéo dài tới set thứ 4 hay thứ 5, đẳng cấp và bộ não chiến thuật của Djokovic vẫn hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại. Tại tứ kết, Nole lội ngược dòng ngoạn mục hạ gục hạt giống số 1 Alexander Zverev. Sau đó, anh tiến thẳng tới ngôi vương theo cách không tưởng khi cả Daniil Medvedev (bán kết) lẫn Alex De Minaur (chung kết) đều lần lượt rời cuộc chơi sớm trước áp lực mà lão tướng 39 tuổi tạo ra.

Hành trình đầy ấn tượng tại China Open 2026 khẳng định, nếu các giải Grand Slam chuyển sang thể thức 3 set, Djokovic sẽ trút bỏ được gánh nặng tuổi tác để có thể tiếp tục làm "bá chủ".

Khi thể thức 3 set biến Djokovic và Sinner thành "quái vật" không thể ngăn cản

Từ lâu, Djokovic đã là người đi tiên phong ủng hộ việc rút ngắn số set đấu tại Grand Slam. Anh từng bộc bạch: “Tôi là người ủng hộ việc chơi 3 set thắng 2 ở mọi nơi. Quần vợt là môn có mùa giải dài nhất thế giới, cày ải liên tục từ đầu năm đến cuối năm”.

Ở sườn dốc bên kia sự nghiệp, thể thức 5 set tại Grand Slam là một gánh nặng tàn nhẫn khi Nole phải vắt kiệt sức lực trước những trận đấu kéo dài của các đàn em trẻ tuổi. Nhưng chỉ cần đưa trận đấu về giới hạn 3 set như tại China Open, anh đơn giản là không có đối thủ.

Người thứ hai sẽ "mở sâm-panh ăn mừng" nếu luật này được áp dụng chính là tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Dù đang thi đấu rất thành công, Sinner lại sở hữu một "gót chân Achilles" chí mạng: thành tích thắng-thua tệ hại 7-12 trong các trận đấu kéo dài đến set thứ 5.

Ngược lại, ở thể thức 3 set, Sinner là một cỗ máy chiến thắng không tì vết khi thâu tóm hầu hết các danh hiệu ATP Masters 1000. Việc khai tử set 4 và set 5 tại các giải lớn sẽ dọn sạch chướng ngại vật duy nhất để tay vợt người Ý thống trị tuyệt đối.

Federer, Nadal từng gay gắt phản đối việc bỏ luật chơi 5 set thắng 3 ở Grand Slam

Bức tường thành truyền thống từ Nadal và Federer

Mặc dù tân giám đốc điều hành Tennis Australia, ông Andrew Abdo, đang ấp ủ tư duy quản lý táo bạo nhằm rút ngắn thời lượng trận đấu để bảo vệ sức khỏe cầu thủ và tối ưu hóa bản quyền truyền hình, đề xuất này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và các huyền thoại.

Những phát biểu đanh thép của Rafael Nadal và Roger Federer bất ngờ bị đào lại làm vũ khí bảo vệ giá trị cốt lõi của quần vợt. Nadal từng khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch Grand Slam bắt buộc phải được thử lửa qua sự khốc liệt của 5 set đấu.

Trong khi đó, huyền thoại Federer, người vừa chính thức bước vào Ngôi đền huyền thoại (Hall of Fame) vào tháng 9/2026 vừa qua thậm chí từng gạt phăng: “Chuyện đổi sang thể thức 3 set sẽ không bao giờ xảy ra ở các giải lớn. Những ai muốn thay đổi thực sự không hề vì lợi ích tốt đẹp nhất của môn thể thao này”.

Mới nhất, ban tổ chức Australian Open đã phải lên tiếng trấn an dư luận rằng thể thức 5 set vẫn sẽ tạm thời được giữ nguyên cho giải đấu năm 2027 để tôn trọng truyền thống.